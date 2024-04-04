Ливерпуль
04.04.2024, четверг, 21:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 1
Матч завершен
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Шеффилд Юнайтед
17' Д. Нуньес
76' А. Мак Аллистер
90' К. Гакпо
58' К. Брэдли (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
62
Куивин Келлехер
ВР
5
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Мохамед Салах
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
19
Джек Робинсон
(К) ЛЗ
5
Остон Трасти
ЦЗ
30
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
20
Джайден Богль
ПЗ
21
Винисиус Соуза
ОП
8
Густаво Хамер
ОП
24
Олли Арбластер
ЦП
28
Джеймс Макэйти
АП
11
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
42
Бобби Кларк
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
19
Харви Эллиот
АП
18
Коди Гакпо
ЛВ
76
Джейден Даннс
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
18
Уэс Фодеринхэм
ВР
27
Яссер Ларуки
ЛЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
25
Анис Слимане
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
35
Андре Брукс
ЛВ
32
Вильям Осула
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-2-3-1
62
Келлехер
5
Конате
4
ван Дейк
2
Гомес
84
Брэдли
10
Мак Аллистер
38
Гравенберх
7
Диас
8
Собослаи
11
Салах
9
Нуньес
3-4-1-2
13
Грбич
5
Трасти
30
Холгейт
15
Ахмедходжич
20
Богль
21
Соуза
8
Хамер
19
Робинсон
24
Арбластер
28
Макэйти
11
Бреретон
38
Гравенберх
26
Робертсон
26
Робертсон
38
Гравенберх
8
Собослаи
17
Джонс
17
Джонс
8
Собослаи
11
Салах
19
Эллиот
19
Эллиот
11
Салах
2
Гомес
18
Гакпо
18
Гакпо
2
Гомес
8
Хамер
23
Осборн
23
Осборн
8
Хамер
30
Холгейт
25
Слимане
25
Слимане
30
Холгейт
5
Трасти
35
Брукс
35
Брукс
5
Трасти
11
Бреретон
32
Осула
32
Осула
11
Бреретон
28
Макэйти
9
МакБарни
9
МакБарни
28
Макэйти
Остались в запасе
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
42
Бобби Кларк
ЦП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
18
Уэс Фодеринхэм
ВР
27
Яссер Ларуки
ЛЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
16
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
42
Бобби Кларк
ЦП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Остались в запасе
18
Уэс Фодеринхэм
ВР
27
Яссер Ларуки
ЛЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
16
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
29
5
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
83
17
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
13
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Шеффилд Юнайтед», 31-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля 2024, в 21:30 по московскому времени.
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