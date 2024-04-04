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    • «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2024

    «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2024

    Ливерпуль
    04.04.2024, четверг, 21:30
    Англия. Премьер-лига, 31 тур
    3 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Шеффилд Юнайтед
    17' Д. Нуньес
    76' А. Мак Аллистер
    90' К. Гакпо
    58' К. Брэдли (АГ)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ливерпуль
    62
    Куивин Келлехер
    ВР
    5
    Ибраима Конате
    ЦЗ
    4
    Вирджил ван Дейк
    (К) ЦЗ
    2
    Джо Гомес
    ЦЗ
    84
    Конор Брэдли
    ПЗ
    10
    Алексис Мак Аллистер
    ЦП
    38
    Райан Гравенберх
    ЦП
    8
    Доминик Собослаи
    АП
    7
    Луис Диас
    ЛВ
    11
    Мохамед Салах
    ПВ
    9
    Дарвин Нуньес
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Шеффилд Юнайтед
    13
    Иво Грбич
    ВР
    19
    Джек Робинсон
    (К) ЛЗ
    5
    Остон Трасти
    ЦЗ
    30
    Мэйсон Холгейт
    ЦЗ
    15
    Анель Ахмедходжич
    ЦЗ
    20
    Джайден Богль
    ПЗ
    21
    Винисиус Соуза
    ОП
    8
    Густаво Хамер
    ОП
    24
    Олли Арбластер
    ЦП
    28
    Джеймс Макэйти
    АП
    11
    Бен Бреретон
    ЛВ
    Главный тренер
    Крис Уайлдер
    Ливерпуль
    13
    Адриан
    ВР
    21
    Константинос Цимикас
    ЛЗ
    26
    Эндрю Робертсон
    ЛЗ
    78
    Джарел Куанса
    ЦЗ
    42
    Бобби Кларк
    ЦП
    17
    Кертис Джонс
    ЦП
    19
    Харви Эллиот
    АП
    18
    Коди Гакпо
    ЛВ
    76
    Джейден Даннс
    ЦФ
    Шеффилд Юнайтед
    18
    Уэс Фодеринхэм
    ВР
    27
    Яссер Ларуки
    ЛЗ
    29
    Sam Curtis
    ЦЗ
    23
    Бен Осборн
    ЛП
    25
    Анис Слимане
    ЦП
    16
    Оливер Норвуд
    ЦП
    35
    Андре Брукс
    ЛВ
    32
    Вильям Осула
    ЦФ
    9
    Оливер МакБарни
    ЦФ
    4-2-3-1
    62
    Келлехер
    5
    Конате
    4
    ван Дейк
    2
    Гомес
    84
    Брэдли
    10
    Мак Аллистер
    38
    Гравенберх
    7
    Диас
    8
    Собослаи
    11
    Салах
    9
    Нуньес
    3-4-1-2
    13
    Грбич
    5
    Трасти
    30
    Холгейт
    15
    Ахмедходжич
    20
    Богль
    21
    Соуза
    8
    Хамер
    19
    Робинсон
    24
    Арбластер
    28
    Макэйти
    11
    Бреретон
    38
    Гравенберх
    26
    Робертсон
    26
    Робертсон
    38
    Гравенберх
    8
    Собослаи
    17
    Джонс
    17
    Джонс
    8
    Собослаи
    11
    Салах
    19
    Эллиот
    19
    Эллиот
    11
    Салах
    2
    Гомес
    18
    Гакпо
    18
    Гакпо
    2
    Гомес
    8
    Хамер
    23
    Осборн
    23
    Осборн
    8
    Хамер
    30
    Холгейт
    25
    Слимане
    25
    Слимане
    30
    Холгейт
    5
    Трасти
    35
    Брукс
    35
    Брукс
    5
    Трасти
    11
    Бреретон
    32
    Осула
    32
    Осула
    11
    Бреретон
    28
    Макэйти
    9
    МакБарни
    9
    МакБарни
    28
    Макэйти
    Остались в запасе
    Ливерпуль
    Шеффилд Юнайтед
    13
    Адриан
    ВР
    21
    Константинос Цимикас
    ЛЗ
    78
    Джарел Куанса
    ЦЗ
    42
    Бобби Кларк
    ЦП
    76
    Джейден Даннс
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    18
    Уэс Фодеринхэм
    ВР
    27
    Яссер Ларуки
    ЛЗ
    29
    Sam Curtis
    ЦЗ
    16
    Оливер Норвуд
    ЦП
    Главный тренер
    Крис Уайлдер
    Остались в запасе
    13
    Адриан
    ВР
    21
    Константинос Цимикас
    ЛЗ
    78
    Джарел Куанса
    ЦЗ
    42
    Бобби Кларк
    ЦП
    76
    Джейден Даннс
    ЦФ
    Остались в запасе
    18
    Уэс Фодеринхэм
    ВР
    27
    Яссер Ларуки
    ЛЗ
    29
    Sam Curtis
    ЦЗ
    16
    Оливер Норвуд
    ЦП
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Главный тренер
    Крис Уайлдер
    Статистика матча Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
    1
    Всего ударов по воротам
    29
    5
    Удары в створ
    9
    3
    Владение мячом %
    83
    17
    Желтые карточки
    0
    1
    Угловые удары
    13
    1
    Нарушения
    6
    9
    Офсайды
    0
    1
    Количество передач
    779
    164
    Сейвы
    3
    6
    Точность передач %
    90
    48
    Удары мимо ворот
    15
    2
    Блокированные удары
    5
    0
    Удары из пределов штрафной
    15
    4
    Удары из-за пределов штрафной
    14
    1
    xG (ожидаемые голы)
    1.65
    0.59
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Шеффилд Юнайтед», 31-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля 2024, в 21:30 по московскому времени.

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    «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.04.2024 11:04
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