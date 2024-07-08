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Команды
Бетис
Адриан
€ 300 тыс
Адриан
Бетис
3 января 1987 (39)
#13 | Вратарь
187 см
Испания
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Новости
Трансферы
Публикации
«Ливерпуль» расстался с испанским вратарем
2024.07.08 10:12
«Ливерпуль» продлил контракт с вратарем, не игравшим год
2023.07.01 09:50
«Ливерпуль» продлил контракт с вратарем Адрианом
2021.06.14 19:21
1
«Ливерпуль» летом может продать шесть игроков
2021.02.08 19:51
7
«Ливерпуль» хочет подписать вратаря «Тоттенхэма» Гассанигу. Клопп недоволен Адрианом
2020.10.05 16:46
2
Клопп – об ошибке Адриана: «Мы не будем винить его ни секунды»
2020.03.12 15:12
7
Вратарь «Ливерпуля» Адриан – о 22-х домашних победах подряд: «Возможно, спустя какое-то время мы поймем, что это великий рекорд»
2020.03.08 13:37
Адриан: «Клопп – лучший тренер в мире. Все находятся позади него»
2020.01.05 14:16
2
Клопп – о пасе Адриана сопернику: «Для вратаря «Ливерпуля» нормально ошибаться в штрафной»
2019.08.18 00:48
1
«Ливерпуль» потребовал от УЕФА ответить на вопрос о безопасности после травмы Адриана в Суперкубке
2019.08.16 16:18
1
Фанат «Ливерпуля» травмировал вратаря команды Адриана во время празднования победы в Суперкубке УЕФА
2019.08.16 13:52
8
32-летний Адриан отбил решающий пенальти в Суперкубке УЕФА спустя неделю после трансфера. Это его первый трофей
2019.08.15 01:35
2
Адриан, Гомес, Окслэд-Чемберлен – в основе «Ливерпуля» на матч с «Челси»; Зума, Эмерсон, Пулишич сыграют у лондонцев
2019.08.14 21:08
13
Фото
«Ливерпуль» подписал экс-вратаря «Вест Хэма»
2019.08.05 16:38
3
Насри, Кэрролл и Адриан покинут «Вэст Хэм»
2019.05.29 19:14
3
В «Вест Хэме» больше не рассчитывают на Харта
2017.12.08 14:27
3
Вратарь «Вест Хэма» Адриан может вернуться в Испанию
2017.04.23 08:37
1
Билич намерен избавиться от Адриана зимой
2016.11.27 09:46
2
Адриан продлил контракт с «Вест Хэмом»
2015.10.03 13:23
«Вест Хэм» продлил контракт с Адрианом
2015.10.02 21:21
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