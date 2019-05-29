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    Насри, Кэрролл и Адриан покинут «Вэст Хэм»

    Три футболиста «Вест Хэма» покинут команду летом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    «Вест Хэм» не будет продлевать контракты с форвардом Энди Кэрроллом, полузащитником Самиром Насри и голкипером Адрианом. Контракты с игроками истекают в июне.

    • Кэрролл выступал за команду с 2012 года, он сыграл в 142 матчах и забил 32 мяча. Он не играл из-за травмы с февраля.
    • Насри выступал за клуб с января 2019 года, сыграл в шести матчах и отдал два ассиста.
    • Адриан играет за «Вест Хэм» с 2013 года и провел 150 матчей.

    Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»

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    29.05.2019 19:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 29 мая 2019, 19:53

      Энди плохой нападающий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 29 мая 2019, 19:38

      Энди будет играть за Шеффилд

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Skull_Boy 30 мая 2019, 10:31

      А Энди играет ?)))

      0
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