Насри, Кэрролл и Адриан покинут «Вэст Хэм»

Три футболиста «Вест Хэма» покинут команду летом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Вест Хэм» не будет продлевать контракты с форвардом Энди Кэрроллом, полузащитником Самиром Насри и голкипером Адрианом. Контракты с игроками истекают в июне.