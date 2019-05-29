Насри, Кэрролл и Адриан покинут «Вэст Хэм»

Энди плохой нападающий
Три футболиста «Вест Хэма» покинут команду летом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Вест Хэм» не будет продлевать контракты с форвардом Энди Кэрроллом, полузащитником Самиром Насри и голкипером Адрианом. Контракты с игроками истекают в июне.
- Кэрролл выступал за команду с 2012 года, он сыграл в 142 матчах и забил 32 мяча. Он не играл из-за травмы с февраля.
- Насри выступал за клуб с января 2019 года, сыграл в шести матчах и отдал два ассиста.
- Адриан играет за «Вест Хэм» с 2013 года и провел 150 матчей.