Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Энди Кэрролл
Энди Кэрролл
Завершил карьеру
6 января 1989 (37), Гэйтсхид
#9 | Нападающий
191 см | 83 кг
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
10 худших трансферов в истории «Ливерпуля»
2023.11.02 21:50
1
Фото
Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл нашел новый клуб
2022.09.17 10:10
Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл на внедорожнике врезался в другую машину
2022.09.12 12:48
2
Кэрролл в матче с «Эвертоном» установил рекорд АПЛ по выигранным верховым единоборствам
2019.12.31 10:58
Фото
Кэрролл вернулся в «Ньюкасл»
2019.08.08 19:28
1
Насри, Кэрролл и Адриан покинут «Вэст Хэм»
2019.05.29 19:14
3
The Sun: «Тоттенхэм» может купить Кэрролла. Форвард в сезоне АПЛ не забил ни одного гола
2019.01.21 10:30
3
Пеллегрини – о трансферной политике «Вест Хэма»: «Пока мы можем покупать игроков, мы будем делать это»
2018.07.25 06:43
Мойес отстранил Кэрролла от тренировок из-за демарша во время матча с «Манчестер Сити»
2018.05.01 09:31
3
Арнаутович вошел в шорт-лист «Челси»
2018.01.22 17:42
Кэррол может пропустить до четырех месяцев из-за травмы
2018.01.18 21:04
Видео
Конте рассмеялся на вопрос о возможном появлении Кэрролла в «Челси»
2018.01.18 01:25
1
«Вест Хэм» оценил Кэрролла в 20 миллионов
2018.01.17 11:18
2
«Челси» начал переговоры по покупке Кэрролла
2018.01.16 23:44
6
Кэрролл может перейти в «Челси»
2018.01.06 06:59
1
Кэрролл заменит Лукаку в «Эвертоне»
2017.10.01 11:14
«Ньюкасл» хочет арендовать Кэрролла
2017.08.20 10:36
1
Конте: «Постараемся сыграть с «Вест Хэмом» лучше, чем в прошлый раз»
2017.03.06 08:20
3
«Вест Хэм» отказался продавать Кэрролла в Китай
2017.02.28 11:17
Фото
Билич помог юному болельщику встретиться с Кэрролом
2017.02.16 12:10
1
Кэрролл: «Подписывая контракт с «Ливерпулем», я не знал, как выглядят мои новые одноклубники»
2017.02.01 23:38
1
Кэрролл: «Ситуация с Пайетом показала, что «Вест Хэм» настоящая команда»
2017.01.31 10:55
1
«Вест Хэм» не исключил уход из клуба Кэрролла
2016.12.25 08:08
Два китайских клуба заинтересованы в покупке Кэррола
2016.11.06 06:27
Кэрролл: «Жена хотела продать мяч, которым я сделал хет-трик «Арсеналу»
2016.05.14 01:01
12
Видео
Кэрролл впервые в карьере забил в АПЛ в трех матчах подряд
2016.04.21 00:06
Кэрролл: «Судья искал возможность, чтобы «Лестер» мог сравнять счет»
2016.04.17 19:19
3
Сроки восстановления Кэрролла составят около месяца
2016.01.14 22:27
Кэрролл пропустит около двух месяцев
2016.01.13 19:44
Трансфер Жо из ЦСКА в «Манчестер Сити» - один из худших в истории АПЛ
2016.01.09 06:32
4
1
2
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
81
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+