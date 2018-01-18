Конте рассмеялся на вопрос о возможном появлении Кэрролла в «Челси»

смеется тот кто смеется последним
Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассмеялся на вопрос журналиста, который спросил итальянца о возможном появлении в составе лондонского клуба нападающего «Вест Хэма» Энди Кэрролла.
Ранее сообщалось, что «молотобойцы» готовы продать 29-летнего англичанина за 20 миллионов фунтов стерлингов.
– Первый вопрос о трансферах. Говорят, что «Челси» интересуется нападающим «Вест Хэма» Энди Кэрроллом.
– Отличная новость (смеется). Я предпочитаю смеяться. Отлично, да (смеется).
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— TheFootballRepublic (@TheFootballRep) 17 января 2018 г.