Конте рассмеялся на вопрос о возможном появлении Кэрролла в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассмеялся на вопрос журналиста, который спросил итальянца о возможном появлении в составе лондонского клуба нападающего «Вест Хэма» Энди Кэрролла.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» готовы продать 29-летнего англичанина за 20 миллионов фунтов стерлингов.

– Первый вопрос о трансферах. Говорят, что «Челси» интересуется нападающим «Вест Хэма» Энди Кэрроллом.

– Отличная новость (смеется). Я предпочитаю смеяться. Отлично, да (смеется).