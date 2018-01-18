Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте рассмеялся на вопрос о возможном появлении Кэрролла в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассмеялся на вопрос журналиста, который спросил итальянца о возможном появлении в составе лондонского клуба нападающего «Вест Хэма» Энди Кэрролла.

    Ранее сообщалось, что «молотобойцы» готовы продать 29-летнего англичанина за 20 миллионов фунтов стерлингов.

    – Первый вопрос о трансферах. Говорят, что «Челси» интересуется нападающим «Вест Хэма» Энди Кэрроллом.

    – Отличная новость (смеется). Я предпочитаю смеяться. Отлично, да (смеется).

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2018 01:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 18 января 2018, 05:26

      смеется тот кто смеется последним

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11