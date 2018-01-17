«Вест Хэм» оценил Кэрролла в 20 миллионов

Нападающий «Вест Хэма» Энди Кэрролл может покинуть команду в январе, сообщает Sky Sports. Руководство клуба готово выслушать предложения, оценивая своего игрока минимум в 20 миллионов фунтов стерлингов.

Известно, что «Челси» заинтересован в услугах Кэрролла. Стороны уже провели предварительные переговоры. «Аристократы» хотят выкупить нападающего на постоянной основе в январе.

В текущем сезоне Энди Кэрролл сыграл в 12 матчах Премьер-лиги, в которых забил два гола.