«Вест Хэм» оценил Кэрролла в 20 миллионов

Ну и на кой ляд он нужен?
Лучше бы тогда Миши Батшуайи дали больше игрового времени.
Он за 5 игр забил столько же, сколько Энди за 12.
Нападающий «Вест Хэма» Энди Кэрролл может покинуть команду в январе, сообщает Sky Sports. Руководство клуба готово выслушать предложения, оценивая своего игрока минимум в 20 миллионов фунтов стерлингов.
Известно, что «Челси» заинтересован в услугах Кэрролла. Стороны уже провели предварительные переговоры. «Аристократы» хотят выкупить нападающего на постоянной основе в январе.
В текущем сезоне Энди Кэрролл сыграл в 12 матчах Премьер-лиги, в которых забил два гола.