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    «Вест Хэм» оценил Кэрролла в 20 миллионов

    Нападающий «Вест Хэма» Энди Кэрролл может покинуть команду в январе, сообщает Sky Sports. Руководство клуба готово выслушать предложения, оценивая своего игрока минимум в 20 миллионов фунтов стерлингов.

    Известно, что «Челси» заинтересован в услугах Кэрролла. Стороны уже провели предварительные переговоры. «Аристократы» хотят выкупить нападающего на постоянной основе в январе.

    В текущем сезоне Энди Кэрролл сыграл в 12 матчах Премьер-лиги, в которых забил два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2018 11:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 17 января 2018, 16:16

      Ну и на кой ляд он нужен?
      Лучше бы тогда Миши Батшуайи дали больше игрового времени.
      Он за 5 игр забил столько же, сколько Энди за 12.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 января 2018, 13:27

      Ну если посмотреть как сейчас играет Мората то Энди просто необходим Челси....

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