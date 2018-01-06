Кэрролл может перейти в «Челси»

Форвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл может сменить клубную прописку. 29-летний футболист входит в число потенциальных новичков «Челси». Рыночная стоимость нападающего оценивается в 10 миллионов евро. «Вест Хэм» в феврале 2017 года имел вариант продажи Кэрролла в Китай, но англичане отказались отпускать футболиста.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Англии 12 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.