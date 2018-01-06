Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кэрролл может перейти в «Челси»

    Форвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл может сменить клубную прописку. 29-летний футболист входит в число потенциальных новичков «Челси». Рыночная стоимость нападающего оценивается в 10 миллионов евро. «Вест Хэм» в феврале 2017 года имел вариант продажи Кэрролла в Китай, но англичане отказались отпускать футболиста.

    В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Англии 12 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2018 06:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 января 2018, 12:17

      он уже в ливерпуль переходил и что? он для челси никакое ни усиление

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11