«Арсенал» намерен купить хавбека сборной Англии стоимостью 85 миллионов

«Арсенал» намерен приобрести у «Астон Виллы» полузащитника Моргана Роджерса.

Бирмингемцы запросят за хавбека, который выступает за Англию на ЧМ-2026, около 85 миллионов фунтов. Долгосрочный контракт с игроком усиливает позицию «Астон Виллы» на переговорах. При этом клубу нужно продавать футболистов, чтобы соответствовать финансовому фейр-плей.

Сообщается, что полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, который тоже находится в расположении сборной, убеждает Роджерса присоединиться к лондонцам.