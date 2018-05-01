Мойес отстранил Кэрролла от тренировок из-за демарша во время матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес принял решение отстранить нападающего команды Энди Кэрролла от тренировочного процесса после инцидента, произошедшего во время матча 26-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:4).

Форвард высказал недовольство тем фактом, что Мойес оставил его вне игры в этой встрече, не выпустив даже на замену. Кэрролл досрочно покинул скамейку запасных, не дожидаясь окончания игры, что не понравилось тренеру.

В понедельник, когда футболист прибыл на тренировку, Мойес сообщил ему о своем решении, освободив от занятий. На данный момент не известно, будет ли игрок оштрафован, но руководство клуба уже заявило, что будет расследовать данный инцидент.