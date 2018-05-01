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    Мойес отстранил Кэрролла от тренировок из-за демарша во время матча с «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес принял решение отстранить нападающего команды Энди Кэрролла от тренировочного процесса после инцидента, произошедшего во время матча 26-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:4).

    Форвард высказал недовольство тем фактом, что Мойес оставил его вне игры в этой встрече, не выпустив даже на замену. Кэрролл досрочно покинул скамейку запасных, не дожидаясь окончания игры, что не понравилось тренеру.

    В понедельник, когда футболист прибыл на тренировку, Мойес сообщил ему о своем решении, освободив от занятий. На данный момент не известно, будет ли игрок оштрафован, но руководство клуба уже заявило, что будет расследовать данный инцидент.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    01.05.2018 09:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +74

      seva81 1 мая 2018, 20:57

      В туалет может отлучился,и застрял...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 14:56

      Если нет доверия у тренера,это всегда плохо для игрока.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 1 мая 2018, 10:55

      Видимо Мойес не оценил "Алису в стране чудес" от того Кэрролла)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 1 мая 2018, 09:59

      Здесь вам не тут, не то что Гончаренко на Мусу наорал матом...

      1
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