Реакция Анчелотти на крупную победу Бразилии над Шотландией

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о победе над Шотландией (3:0) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026.

«Сейчас мы играем как команда, это наша цель. Мы не идеальны, нам есть что улучшать. Мы можем действовать немного быстрее, когда контролируем мяч.

Я рад, потому что команда стала значительно лучше, сейчас мы крепки. В плей-офф очень важно быть крепкими. У нас крепкая команда. По сравнению с первой игрой у нас стало меньше ошибок, больше ритма, больше эффективности в атаке», – сказал Анчелотти.