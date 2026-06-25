ЧМ-2026. Мексика разгромила Чехию (3:0) и набрала 9 очков, ЮАР победила Южную Корею (1:0)

Сборные Мексики и ЮАР вышли в плей-офф чемпионата мира-2026.
Мексика крупно обыграла Чехию в 3-м туре группового этапа. Команда выиграла группу А, набрав 9 очков.
Сборная ЮАР с минимальным счетом победила Южную Корею и вышла в плей-офф со второго места.
Чемпионат мира. Группа A. 3 тур
ЮАР - Южная Корея - 1:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - Т. Масеко, 63.
Чехия - Мексика - 0:3 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Чавес, 55; 0:2 - Х. Киньонес, 61; 0:3 - А. Фидальго, 90+4.
Источник: «Бомбардир»