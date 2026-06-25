ЧМ-2026. Мексика разгромила Чехию (3:0) и набрала 9 очков, ЮАР победила Южную Корею (1:0)

Сборные Мексики и ЮАР вышли в плей-офф чемпионата мира-2026.

Мексика крупно обыграла Чехию в 3-м туре группового этапа. Команда выиграла группу А, набрав 9 очков.

Сборная ЮАР с минимальным счетом победила Южную Корею и вышла в плей-офф со второго места.