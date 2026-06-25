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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
ЮАР - Южная Корея
ЮАР - Южная Корея: обзор матча 25 июня 2026
ЮАР
25.06.2026, четверг, 04:00
Чемпионат мира, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Южная Корея
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЮАР - Южная Корея
Завершен
90'
+6'
Замена
Джейден Адамс
️️️️➡️️
Релебохиле Мофокенг
80'
79'
Желтая карточка
Ге-Сон Чо
(фол)
Замена
Икраам Рейнерс
️️️️➡️️
Тапело Масеко
75'
74'
Замена
Ге-Сон Чо
️️️️➡️️
Хен-Гю О
Желтая карточка
Обри Модиба
(фол)
73'
65'
Замена
Джин-Себ Пак
️️️️➡️️
Ким Мин-Джэ
Замена
Тшепанг Мореми
️️️️➡️️
Освин Апполлис
62'
46'
Замена
Хын-Мин Сон
️️️️➡️️
Хи-Чан Хванг
46'
Замена
Джин Гю Ким
️️️️➡️️
Пэк Сын Хо
46'
Замена
Йенс Кастроп
️️️️➡️️
Тхэ-Сок Ли
45'
+4'
Показать весь матч
Live: ЮАР - Южная Корея
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:0.
97'
2-й тайм окончен. Счет 1:0.
90+3'
Park Jin-seob (Korea Republic) пробил по воротам. Сейв сделал Ронвен Уильямс (South Africa). Длинный пас делал Йенс Кастроп.
91+1'
Сколько минут добавил судья? 6.
88'
Удар заблокирован. Бил Хын-Мин Сон (Korea Republic). Ассистент - Джин Гю Ким .
87'
Эвиденс Макгопа (South Africa) заработал штрафной в атаке.
86'
Момент не реализован! Ен-Во Соль (Korea Republic).
86'
Джейден Адамс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Korea Republic.
85'
Yaya Sithole отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Korea Republic.
83'
Park Jin-seob (Korea Republic) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Правила нарушил Тшепанг Мореми (South Africa).
80'
Замена у команды South Africa. Релебохиле Мофокенг ушел, Джейден Адамс вышел.
79'
Ге-Сон Чо (Korea Republic) получил желтую карточку за фол.
78'
Правила нарушил Ге-Сон Чо (Korea Republic).
78'
Yaya Sithole (South Africa) заработал штрафной на левом фланге.
78'
Правила нарушил Хан-Бом Ли (Korea Republic).
78'
Тшепанг Мореми (South Africa) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Хын-Мин Сон (Korea Republic) заработал штрафной на левом фланге.
76'
Правила нарушил Хулисо Мудау (South Africa).
76'
Обри Модиба отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Korea Republic.
75'
Замена у команды South Africa. Тапело Масеко ушел, Икраам Рейнерс вышел.
74'
Замена у команды Korea Republic. Хен-Гю О ушел, Ге-Сон Чо вышел.
73'
Обри Модиба (South Africa) получил желтую карточку за фол.
72'
Ли Кан Ин (Korea Republic) заработал штрафной на правом фланге.
72'
Правила нарушил Обри Модиба (South Africa).
69'
Thapelo Maseko (South Africa) заработал штрафной на своей половине поля.
66'
Замена у команды Korea Republic. Ким Мин-Джэ ушел, Park Jin-seob вышел.
65'
Правила нарушил Йенс Кастроп (Korea Republic).
63'
Гол! 1:0! Забил Тапело Масеко (South Africa). Ассистент - Тшепанг Мореми (быстрый проход).
62'
Замена у команды South Africa. Освин Апполлис ушел, Тшепанг Мореми вышел.
60'
Хен-Гю О (Korea Republic) пробил головой по воротам. Сейв сделал Ронвен Уильямс (South Africa). Длинный пас делал Ен-Во Соль.
59'
Хван Ин Бом (Korea Republic) заработал штрафной на своей половине поля.
59'
Правила нарушил Эвиденс Макгопа (South Africa).
54'
Ен-Во Соль (Korea Republic) заработал штрафной на своей половине поля.
54'
Правила нарушил Освин Апполлис (South Africa).
51'
Момент не реализован! Thalente Mbatha (South Africa). Пас отдал Yaya Sithole.
49'
Мбекезели Мбокази отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Korea Republic.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Korea Republic. Тхэ-Сок Ли ушел, Йенс Кастроп вышел.
45'
Замена у команды Korea Republic. Пэк Сын Хо ушел, Джин Гю Ким вышел.
45'
Замена у команды Korea Republic. Хи-Чан Хванг ушел, Хын-Мин Сон вышел.
50'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+5'
Момент не реализован! Обри Модиба (South Africa).
46+1'
Сколько минут добавил судья? 4.
44'
Обри Модиба (South Africa) в офсайде.
43'
Удар заблокирован. Бил Тапело Масеко (South Africa). Ассистент - Релебохиле Мофокенг.
42'
Момент не реализован! Relebohile Mofokeng (South Africa). Пас отдал Ime Okon.
41'
Правила нарушил Ли Ги-Хёк (Korea Republic).
40'
Правила нарушил Хи-Чан Хванг (Korea Republic).
40'
Хулисо Мудау (South Africa) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Момент не реализован! Тапело Масеко (South Africa). Пас после быстрого прохода сделал Релебохиле Мофокенг.
36'
Ли Кан Ин (Korea Republic) заработал штрафной на своей половине поля.
36'
Правила нарушил Яя Ситхоле (South Africa).
34'
Момент не реализован! Хи-Чан Хванг (Korea Republic). Пас отдал Ким Мин-Джэ.
34'
Ен-Во Соль (Korea Republic) заработал штрафной в атаке.
34'
Правила нарушил Таленте Мбата (South Africa).
30'
Эвиденс Макгопа (South Africa) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Ким Сын-Гю (Korea Republic).
30'
Таленте Мбата (South Africa) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Ким Сын-Гю (Korea Republic). Пас отдал Тапело Масеко.
27'
Релебохиле Мофокенг отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Korea Republic.
26'
Пауза окончена. Матч продолжается.
22'
Evidence Makgopa (South Africa) в офсайде.
20'
Освин Апполлис (South Africa) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ким Сын-Гю (Korea Republic). Пас отдал Мбекезели Мбокази.
19'
Ли Ги-Хёк отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст South Africa.
19'
Удар заблокирован. Бил Тапело Масеко (South Africa). Ассистент - Релебохиле Мофокенг.
15'
Тапело Масеко (South Africa) заработал штрафной на правом фланге.
14'
Момент не реализован! Эвиденс Макгопа (South Africa). Длинный пас отдал Обри Модиба.
8'
Момент не реализован! Ли Кан Ин (Korea Republic). Пас отдал Тхэ-Сок Ли.
7'
Момент не реализован! Хен-Гю О (Korea Republic). Длинный пас отдал Ен-Во Соль.
6'
Ким Мин-Джэ отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст South Africa.
6'
Удар заблокирован. Бил Релебохиле Мофокенг (South Africa).
6'
Тхэ-Сок Ли отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст South Africa.
3'
Правила нарушил Lee Tae-seok (Korea Republic).
3'
Thapelo Maseko (South Africa) заработал штрафной в атаке.
2'
Удар заблокирован. Бил Kim Min-jae (Korea Republic). Длинный пас делал Lee Kang-in.
2'
Хулисо Мудау отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Korea Republic.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
(К)
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
21
Име Окон
ЦЗ
14
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ПЗ
5
Таленте Мбата
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
12
Тапело Масеко
ЛВ
10
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
17
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
13
Тхэ-Сок Ли
ЛЗ
2
Хан-Бом Ли
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
(К)
ЦЗ
3
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
6
Хван Ин Бом
ЦП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
18
Хен-Гю О
ЦФ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
ЮАР
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
23
Джейден Адамс
АП
8
Тшепанг Мореми
ЛФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
15
Икраам Рейнерс
ЦФ
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
24
Джин Гю Ким
ЦЗ
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
14
Чо Ви-Дже
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
23
Йенс Кастроп
ЦП
26
Дон-Ген Ли
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
17
Джун-Хо Ба
АП
20
Хен-Джун Ян
ПВ
25
Джи-Сон Ом
ЛФ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
7
Хын-Мин Сон
ЦФ
4-2-2-2
1
Уильямс
6
Модиба
21
Окон
14
Мбокази
20
Мудау
5
Мбата
13
Ситхоле
12
Масеко
7
Апполлис
10
Мофокенг
17
Макгопа
3-2-2-1-2
1
Ким Сын-Гю
2
Ли
4
Мин-Джэ
3
Ги-Хёк
22
Соль
13
Ли
6
Ин Бом
8
Сын Хо
19
Кан Ин
11
Хванг
18
О
10
Мофокенг
23
Адамс
23
Адамс
10
Мофокенг
7
Апполлис
8
Мореми
8
Мореми
7
Апполлис
12
Масеко
15
Рейнерс
15
Рейнерс
12
Масеко
8
Сын Хо
24
Ким
24
Ким
8
Сын Хо
4
Мин-Джэ
16
Пак
16
Пак
4
Мин-Джэ
13
Ли
23
Кастроп
23
Кастроп
13
Ли
18
О
9
Чо
9
Чо
18
О
11
Хванг
7
Сон
7
Сон
11
Хванг
Остались в запасе
ЮАР
Южная Корея
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
14
Чо Ви-Дже
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
26
Дон-Ген Ли
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
17
Джун-Хо Ба
АП
20
Хен-Джун Ян
ПВ
25
Джи-Сон Ом
ЛФ
Остались в запасе
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
14
Чо Ви-Дже
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
26
Дон-Ген Ли
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
17
Джун-Хо Ба
АП
20
Хен-Джун Ян
ПВ
25
Джи-Сон Ом
ЛФ
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча ЮАР - Южная Корея
1
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
7
9
Офсайды
3
0
Количество передач
340
719
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.9
xGP (предотвращенные голы)
-0.5
-0.5
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Эстадио BBVA
Посещаемость:
51243
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