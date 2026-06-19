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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Мексика - Южная Корея
Мексика - Южная Корея: обзор матча 19 июня 2026
Мексика
19.06.2026, пятница, 04:00
Чемпионат мира, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Южная Корея
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мексика - Южная Корея
Завершен
90'
+6'
Замена
Сезар Уэрта
️️️️➡️️
Хулиан Киньонес
84'
Замена
Исраэль Рейес
️️️️➡️️
Роберто Альварадо
80'
Замена
Сантьяго Хименес
️️️️➡️️
Рауль Хименес
80'
77'
Замена
Ге-Сон Чо
️️️️➡️️
Пэк Сын Хо
71'
Замена
Джи-Сон Ом
️️️️➡️️
Ким Мун-Хван
71'
Замена
Хен-Джун Ян
️️️️➡️️
Ен-Во Соль
Замена
Орбелин Пинеда
️️️️➡️️
Брайан Гутьеррес
71'
Замена
Обед Варгас
️️️️➡️️
Луис Ромо
71'
58'
Желтая карточка
Пэк Сын Хо
(фол)
57'
Замена
Хи-Чан Хванг
️️️️➡️️
Ли Джэ Сон
57'
Замена
Хен-Гю О
️️️️➡️️
Хын-Мин Сон
45'
+4'
4'
Желтая карточка
Ли Кан Ин
(фол)
Показать весь матч
Live: Мексика - Южная Корея
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:0.
90+7'
2-й тайм окончен. Счет 1:0.
90+6'
Ли Ги-Хёк отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Mexico.
90+4'
Момент не реализован! Хен-Гю О (Korea Republic). Навешивал Ли Кан Ин с углового.
90+4'
Йохан Васкес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Korea Republic.
90+4'
Удар заблокирован. Бил Ге-Сон Чо (Korea Republic). Длинный пас делал Ли Кан Ин.
90+2'
Момент не реализован! Хан-Бом Ли (Korea Republic). Навешивал Ли Кан Ин с углового.
90+2'
Исраэль Рейес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Korea Republic.
90'
Сколько минут добавил судья? 6.
87'
Пауза в матче. Травму получил Рауль Ранхель (Mexico).
87'
Хен-Джун Ян (Korea Republic) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Рауль Ранхель (Mexico).
87'
Ге-Сон Чо (Korea Republic) пробил головой по воротам. Сейв сделал Рауль Ранхель (Mexico). Длинный пас делал Джи-Сон Ом.
85'
Обед Варгас (Mexico) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ким Сын-Гю (Korea Republic). Пас отдал Орбелин Пинеда.
84'
Замена у команды Mexico. Хулиан Киньонес ушел, Сезар Уэрта вышел.
82'
Хи-Чан Хванг (Korea Republic) заработал штрафной на своей половине поля.
82'
Правила нарушил Исраэль Рейес (Mexico).
80'
Замена у команды Mexico. Рауль Хименес ушел, Сантьяго Хименес вышел.
80'
Замена у команды Mexico. Роберто Альварадо ушел, Исраэль Рейес вышел.
78'
Момент не реализован! Ли Кан Ин (Korea Republic). Пас отдал Хи-Чан Хванг.
77'
Замена у команды Korea Republic. Пэк Сын Хо ушел, Ге-Сон Чо вышел.
76'
Хен-Джун Ян (Korea Republic) в офсайде.
75'
Джи-Сон Ом (Korea Republic) заработал штрафной на своей половине поля.
75'
Рауль Хименес (Mexico) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ким Сын-Гю (Korea Republic). Пас отдал Хулиан Киньонес.
73'
Правила нарушил Хен-Джун Ян (Korea Republic).
73'
Хесус Гальярдо (Mexico) заработал штрафной на левом фланге.
71'
Замена у команды Korea Republic. Ен-Во Соль ушел, Хен-Джун Ян вышел.
71'
Замена у команды Korea Republic. Ким Мун-Хван ушел, Джи-Сон Ом вышел.
71'
Замена у команды Mexico. Луис Ромо ушел, Обед Варгас вышел.
71'
Замена у команды Mexico. Брайан Гутьеррес ушел, Орбелин Пинеда вышел.
64'
Рауль Хименес (Mexico) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Правила нарушил Рауль Хименес (Mexico).
58'
Пэк Сын Хо (Korea Republic) получил желтую карточку за фол.
58'
Правила нарушил Пэк Сын Хо (Korea Republic).
58'
Брайан Гутьеррес (Mexico) заработал штрафной на своей половине поля.
58'
Удар заблокирован. Бил Хван Ин Бом (Korea Republic).
57'
Замена у команды Korea Republic. Хын-Мин Сон ушел, Хен-Гю О вышел.
57'
Замена у команды Korea Republic. Ли Джэ Сон ушел, Хи-Чан Хванг вышел.
57'
Хын-Мин Сон (Korea Republic) заработал штрафной на правом фланге.
57'
Правила нарушил Хулиан Киньонес (Mexico).
56'
Хулиан Киньонес (Mexico) в офсайде.
53'
Брайан Гутьеррес (Mexico) сыграл рукой.
50'
Гол! 1:0! Забил Луис Ромо (Mexico).
50'
Удар заблокирован. Бил Рауль Хименес (Mexico). Длинный пас делал Хулиан Киньонес.
49'
Момент не реализован! Хесус Гальярдо (Mexico). Пас отдал Брайан Гутьеррес.
45'
2-й тайм стартовал.
45+5'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+2'
Ли Кан Ин (Korea Republic) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
Сколько минут добавил судья? 4.
45'
Правила нарушил Хорхе Санчес (Mexico).
44'
Удар заблокирован. Бил Ли Кан Ин (Korea Republic). Ассистент - Хын-Мин Сон.
41'
Момент не реализован! Seol Young-woo (Korea Republic).
38'
Правила нарушил Хесус Гальярдо (Mexico).
38'
Хан-Бом Ли (Korea Republic) заработал штрафной на своей половине поля.
31'
Роберто Альварадо (Mexico) в офсайде.
29'
Ли Джэ Сон (Korea Republic) в офсайде.
26'
Пауза окончена. Матч продолжается.
20'
Хулиан Киньонес (Mexico) пробил головой по воротам. Сейв сделал Ким Сын-Гю (Korea Republic). Длинный пас делал Роберто Альварадо.
17'
Хорхе Санчес (Mexico) в офсайде.
16'
Хын-Мин Сон (Korea Republic) в офсайде.
15'
Правила нарушил Эрик Лира (Mexico).
15'
Ли Джэ Сон (Korea Republic) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Правила нарушил Хан-Бом Ли (Korea Republic).
7'
Момент не реализован! Брайан Гутьеррес (Mexico). Пас отдал Луис Ромо.
7'
Момент не реализован! Роберто Альварадо (Mexico).
4'
Ли Кан Ин (Korea Republic) получил желтую карточку за фол.
4'
Правила нарушил Ли Кан Ин (Korea Republic).
4'
Луис Ромо (Mexico) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Правила нарушил Хван Ин Бом (Korea Republic).
3'
Хулиан Киньонес (Mexico) заработал штрафной на своей половине поля.
1'
Seol Young-woo (Korea Republic) в офсайде.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Рауль Ранхель
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
4
Эдсон Альварес
(К)
ОП
6
Эрик Лира
ОП
7
Луис Ромо
ЦП
26
Брайан Гутьеррес
АП
25
Роберто Альварадо
ПВ
16
Хулиан Киньонес
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
2
Хан-Бом Ли
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
6
Хван Ин Бом
ЦП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЦФ
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Карлос Асеведо
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
24
Луис Чавес
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
18
Обед Варгас
ЦП
19
Хильберто Мора
АП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
21
Сезар Уэрта
ЛФ
10
Алексис Вега
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
13
Тхэ-Сок Ли
ЛЗ
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
14
Чо Ви-Дже
ЦЗ
24
Джин Гю Ким
ЦЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
23
Йенс Кастроп
ЦП
26
Дон-Ген Ли
АП
17
Джун-Хо Ба
АП
20
Хен-Джун Ян
ПВ
25
Джи-Сон Ом
ЛФ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Ранхель
23
Гальярдо
5
Васкес
2
Санчес
4
Альварес
6
Лира
7
Ромо
26
Гутьеррес
25
Альварадо
9
Хименес
16
Киньонес
3-2-2-2-1
1
Ким Сын-Гю
2
Ли
4
Мин-Джэ
3
Ги-Хёк
22
Соль
15
Мун-Хван
6
Ин Бом
8
Сын Хо
19
Кан Ин
10
Джэ Сон
7
Сон
25
Альварадо
15
Рейес
15
Рейес
25
Альварадо
7
Ромо
18
Варгас
18
Варгас
7
Ромо
26
Гутьеррес
17
Пинеда
17
Пинеда
26
Гутьеррес
16
Киньонес
21
Уэрта
21
Уэрта
16
Киньонес
9
Хименес
11
Хименес
11
Хименес
9
Хименес
22
Соль
20
Ян
20
Ян
22
Соль
15
Мун-Хван
25
Ом
25
Ом
15
Мун-Хван
8
Сын Хо
9
Чо
9
Чо
8
Сын Хо
7
Сон
18
О
18
О
7
Сон
10
Джэ Сон
11
Хванг
11
Хванг
10
Джэ Сон
Остались в запасе
Мексика
Южная Корея
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Карлос Асеведо
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
24
Луис Чавес
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
19
Хильберто Мора
АП
10
Алексис Вега
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
13
Тхэ-Сок Ли
ЛЗ
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
14
Чо Ви-Дже
ЦЗ
24
Джин Гю Ким
ЦЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
23
Йенс Кастроп
ЦП
26
Дон-Ген Ли
АП
17
Джун-Хо Ба
АП
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Карлос Асеведо
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
24
Луис Чавес
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
19
Хильберто Мора
АП
10
Алексис Вега
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
13
Тхэ-Сок Ли
ЛЗ
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
14
Чо Ви-Дже
ЦЗ
24
Джин Гю Ким
ЦЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
23
Йенс Кастроп
ЦП
26
Дон-Ген Ли
АП
17
Джун-Хо Ба
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Мексика - Южная Корея
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
2
Нарушения
9
7
Офсайды
3
6
Количество передач
427
578
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.53
0.91
xGP (предотвращенные голы)
-0.1
-0.1
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Акрон
Посещаемость:
45522
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