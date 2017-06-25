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    Хьюго Броос

    Тренер
    Имя Хьюго
    Фамилия Броос
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 10 апреля 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Камерун 6 3 0 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.01.2017 Буркина-Фасо 1 : 1 Камерун
    18.01.2017 Камерун 2 : 1 Гвинея-Бисау
    22.01.2017 Камерун 0 : 0 Габон
    28.01.2017 Сенегал 0(4) : 0(5) Камерун
    02.02.2017 Камерун 2 : 0 Гана
    05.02.2017 Египет 1 : 2 Камерун
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