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    Броос: «Сборная Камеруна сохраняет шансы на выход из группы»

    Главный тренер сборной Камеруна Хьюго Броос поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций, в котором его подопечные сыграли вничью с командой Австралии – 1:1.

    «Как я говорил до матча, Австралия — сложный соперник. Было нелегко. Но у нас было много шансов и моментов. Нужно было забивать и второй раз, но нам назначали пенальти. Результат не так хорош, но мы по-прежнему сохраняем шансы на выход из группы. Думаю, статистика говорит сама за себя, мы должны были победить. В течение 90 минут мы были лучшей командой. Но чтобы победить, надо забить.

    Сегодня ситуация в отборочных на чемпионат мира не так хороша, мы отстаем на четыре очка от сборной Нигерии. Нам еще дважды предстоит сыграть с Нигерией в отборочных, надо будет побеждать. Вижу, как моя команда растет, у нас много молодых ребят. Есть один важный момент — нужно забивать голы, необходимо реализовывать свои моменты», – сказал 65-летний бельгиец.

    Специалист возглавляет сборную Камеруна с февраля 2016-го года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2017 21:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 июня 2017, 21:19

      Точно такие же ,как и сб.России))

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