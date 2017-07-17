Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин остался недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций. По его словам, организаторам турнира хотелось бы видеть больше зрителей на этих событиях.

— Как вы оцените церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций? Почему они проходили при полупустых трибунах?

— Конечно, мы недовольны тем, что на церемонии открытия и закрытия пришло так мало зрителей. К сожалению, так происходит на всех крупных турнирах. Футбольные болельщики не очень жалуют подобные шоу. Не исключаю, что этот вопрос будет обсуждаться внутри ФИФА. Как переконфигурировать эти церемонии, чтобы привлечь больше болельщиков. Со своей стороны мы сделали все, что могли. И в плане анонсирования, и в плане максимального информирования зрителя.

В целом же церемонии получились очень яркими и красочными. Не скрою, мне они понравились гораздо больше, чем подобные шоу предыдущих турниров. Это дело вкуса, возможно, я не объективен. Шоу очень хорошо смотрелось по телевизору. Мы получили много положительных отзывов от телезрителей.

— У вас не было идеи привлечь на церемонию открытия/закрытия турнира звезд уровня Бейонсе или Рианны?

— Зрители все-таки приходят на футбол. И здесь большой вопрос – стоит ли смешивать концерт международной звезды с футбольным матчем. С другой стороны, мне кажется, что и наши звезды выступили достойно. Это Полина Гагарина, Алсу, DJ Smash, Егор Крид. На церемонии закрытия была представлена даже песня, которую артисты написали специально к турниру.