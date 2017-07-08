Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков признался, что не очень понял, как работает система видеоповторов. Напомним, что на прошедшем в России Кубке конфедераций-2017 была испробована система видеопомощи арбитрам (VAR).

– Перед турниром в сборной прошел небольшой семинар на тему судейства. На нем один из российских специалистов разобрал некоторые тонкости правил и нововведений. Нам сказали: «Если вас собьют в штрафной, то люди, которые сидят на видеоповторах это увидят и 11-метровый назначат». Поэтому когда меня в том эпизоде матча с Мексикой снесли, даже не спорил. Думал, сейчас остановят игру. Но ничего подобного не произошло. Так и не понял, смотрели запись момента или нет. Как по мне – стопроцентный пенальти.

– В целом система видеоарбитров себя оправдала?

– Не мне судить. Но те же мексиканцы потом тоже жаловались. Непонятно, как судьи просматривают эпизоды. Получается, все равно могут что-то пропустить, оценить ситуацию неверно. Тем более если все происходит в динамике, а повтор разбирают при определенном ракурсе. Хотя если несправедливые голы стали отменять – уже хорошо, особенно если их забивают в твои ворота (улыбается).

– Так вы за применение системы на ЧМ-2018?

– Да.

– В российском чемпионате подобное стоит попробовать?

– Виталий Мутко уже сказал, что это очень дорого. Так что, думаю, в Премьер-лиге видеоарбитры не скоро появятся.