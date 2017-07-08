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  • Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»

Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»

8 июля 2017, 10:40
8

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков признался, что не очень понял, как работает система видеоповторов. Напомним, что на прошедшем в России Кубке конфедераций-2017 была испробована система видеопомощи арбитрам (VAR).

– Перед турниром в сборной прошел небольшой семинар на тему судейства. На нем один из российских специалистов разобрал некоторые тонкости правил и нововведений. Нам сказали: «Если вас собьют в штрафной, то люди, которые сидят на видеоповторах это увидят и 11-метровый назначат». Поэтому когда меня в том эпизоде матча с Мексикой снесли, даже не спорил. Думал, сейчас остановят игру. Но ничего подобного не произошло. Так и не понял, смотрели запись момента или нет. Как по мне – стопроцентный пенальти.

– В целом система видеоарбитров себя оправдала?

– Не мне судить. Но те же мексиканцы потом тоже жаловались. Непонятно, как судьи просматривают эпизоды. Получается, все равно могут что-то пропустить, оценить ситуацию неверно. Тем более если все происходит в динамике, а повтор разбирают при определенном ракурсе. Хотя если несправедливые голы стали отменять – уже хорошо, особенно если их забивают в твои ворота (улыбается).

– Так вы за применение системы на ЧМ-2018?

– Да.

– В российском чемпионате подобное стоит попробовать?

– Виталий Мутко уже сказал, что это очень дорого. Так что, думаю, в Премьер-лиге видеоарбитры не скоро появятся.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Россия Зенит Жирков Юрий
Комментарии (8)
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Тони Монтана Б
1499500336
а мы не понимаем как вы играете в футбол, если вы не футболисты. вам бы грузчиками работать, толку бы больше было.
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Popularov
1499502683
Видеоповторы ПОМОГАЮТ и НЕ ЗАМЕДЛЯЮТ игру!!! Они помогают арбитрам избежать ОШИБОК, по тем или иным причинам, которые они ДОПУСКАЮТ!!! Причина одна - коррупция! Её надо ВЫКОРЧЁВЫВАТЬ из нашего футбола!!! Это веление ВРЕМЕНИ! Видеоповторы ЗАЩИЩАЮТ работу тренера и его команду от судейских ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ошибок в нашем чемпионате, которые, не за бесплатно, совершает арбитр встречи!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства в пользу Спартака и Зенита!!! А кто против введения видео повторов, того из футбола ГНАТЬ ВОН!!!! Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах! Галицкий (владелец ФК "Краснодар" - прим. автора) готов поставить за свой счёт на своём стадионе, а другие пока желание не изъявили. А почему??? Догадаться не сложно! Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре! Надо на всех стадионах РФПЛ внедрять системы видеопомощи арбитрам (VAR), тогда и судейских скандалов НЕ БУДЕТ! Хотя и будут случаи попытки арбитров влиять на результат, но не так ТОПОРНО и НАГЛО, как в этом сезоне 2016/17!!! Попытки криминально ВЛИЯТЬ перейдут в плоскость трактовки на свой лад, различных нарушений! Трактовку - на усмотрение арбитра - надо ИСКЛЮЧИТЬ! Это коррупционная лазейка для арбитров! Представляете, как нарушитель будет трактовать, на своё усмотрение законы, которые он нарушил??? Правила работы и трактовки должны быть ПРОЗРАЧНЫМИ и понятными всем, а все коррупционные лазейки надо ИЗГНАТЬ из судейства, самым РЕШИТЕЛЬНЫМ образом, чтобы ОТБИТЬ всякую охоту у коррупционных дельцов от футбола, влиять на результат матча, в пользу своей команды в ущерб другой!!! Система видеопомощи арбитрам (VAR) может спасти карьеру каждого отдельного судьи. Особенно в те моменты, которые решают судьбу матча, а порой и всего турнира. Ошибка в матче может испортить репутацию судье, а то и поставить крест на его карьере. В этом плане система видеопомощи арбитрам (VAR) является хорошим помощником арбитра. Система видеопомощи арбитрам (VAR) очень ПОЛЕЗНАЯ, она будет помогать футболу добиться ПРОЗРАЧНОСТИ в судействе. Чтобы никто из футбольных команд не пострадал в тех моментах, когда арбитр что-то не заметил, как, например, арбитр Егоров. Он УМЫШЛЕННО "НЕ ЗАМЕТИЛ" игру руками Комбарова в своей штрафной площади, в матче Спартака и ЦСКА! Егорова надо было отстранять от судейства за эту ГРУБЕЙШУЮ ошибку, а его ОТМАЗАЛИ и закрыли глаза на его БЕЗОБРАЗНОЕ судейство! А сколько таких скандалов было в этом сезоне! Что ни тур, то СКАНДАЛ и один громче другого! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства в пользу Спартака и Зенита!!! Только видео повторы смогут ЧЕСТНО и ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР. Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
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Dmirubo
1499503444
Думаю, что если бы был видеоповтор с предполагаемым пенальти, то после него Жиркову влепили бы желтую карточку за симуляцию. Ведь он вместо того, чтобы бежать вперед за мячом сдвинулся немного вбок и врезался специально в ногу противника. После чего демонстративно упал.
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А Л Е К С А Н Д Р К
1499506585
Ворон ворону глаз не выклюет.
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aurora5858
1499590025
это Жирков стал непонятным
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