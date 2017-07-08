Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»

    Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков признался, что не очень понял, как работает система видеоповторов. Напомним, что на прошедшем в России Кубке конфедераций-2017 была испробована система видеопомощи арбитрам (VAR).

    – Перед турниром в сборной прошел небольшой семинар на тему судейства. На нем один из российских специалистов разобрал некоторые тонкости правил и нововведений. Нам сказали: «Если вас собьют в штрафной, то люди, которые сидят на видеоповторах это увидят и 11-метровый назначат». Поэтому когда меня в том эпизоде матча с Мексикой снесли, даже не спорил. Думал, сейчас остановят игру. Но ничего подобного не произошло. Так и не понял, смотрели запись момента или нет. Как по мне – стопроцентный пенальти.

    – В целом система видеоарбитров себя оправдала?

    – Не мне судить. Но те же мексиканцы потом тоже жаловались. Непонятно, как судьи просматривают эпизоды. Получается, все равно могут что-то пропустить, оценить ситуацию неверно. Тем более если все происходит в динамике, а повтор разбирают при определенном ракурсе. Хотя если несправедливые голы стали отменять – уже хорошо, особенно если их забивают в твои ворота (улыбается).

    – Так вы за применение системы на ЧМ-2018?

    – Да.

    – В российском чемпионате подобное стоит попробовать?

    – Виталий Мутко уже сказал, что это очень дорого. Так что, думаю, в Премьер-лиге видеоарбитры не скоро появятся.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2017 10:40
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 9 июля 2017, 11:47

      это Жирков стал непонятным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 8 июля 2017, 12:36

      Ворон ворону глаз не выклюет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 8 июля 2017, 11:44

      Думаю, что если бы был видеоповтор с предполагаемым пенальти, то после него Жиркову влепили бы желтую карточку за симуляцию. Ведь он вместо того, чтобы бежать вперед за мячом сдвинулся немного вбок и врезался специально в ногу противника. После чего демонстративно упал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 8 июля 2017, 11:31

      Видеоповторы ПОМОГАЮТ и НЕ ЗАМЕДЛЯЮТ игру!!!
      Они помогают арбитрам избежать ОШИБОК, по тем или иным причинам, которые они ДОПУСКАЮТ!!!
      Причина одна - коррупция!
      Её надо ВЫКОРЧЁВЫВАТЬ из нашего футбола!!!
      Это веление ВРЕМЕНИ!
      Видеоповторы ЗАЩИЩАЮТ работу тренера и его команду от судейских ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ошибок в нашем чемпионате, которые, не за бесплатно, совершает арбитр встречи!!!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства в пользу Спартака и Зенита!!!
      А кто против введения видео повторов, того из футбола ГНАТЬ ВОН!!!!
      Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах!
      Галицкий (владелец ФК "Краснодар" - прим. автора) готов поставить за свой счёт на своём стадионе, а другие пока желание не изъявили.
      А почему??? Догадаться не сложно!
      Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре!
      Надо на всех стадионах РФПЛ внедрять системы видеопомощи арбитрам (VAR), тогда и судейских скандалов НЕ БУДЕТ!
      Хотя и будут случаи попытки арбитров влиять на результат, но не так ТОПОРНО и НАГЛО, как в этом сезоне 2016/17!!!
      Попытки криминально ВЛИЯТЬ перейдут в плоскость трактовки на свой лад, различных нарушений!
      Трактовку - на усмотрение арбитра - надо ИСКЛЮЧИТЬ!
      Это коррупционная лазейка для арбитров!
      Представляете, как нарушитель будет трактовать, на своё усмотрение законы, которые он нарушил???
      Правила работы и трактовки должны быть ПРОЗРАЧНЫМИ и понятными всем, а все коррупционные лазейки надо ИЗГНАТЬ из судейства, самым РЕШИТЕЛЬНЫМ образом, чтобы ОТБИТЬ всякую охоту у коррупционных дельцов от футбола, влиять на результат матча, в пользу своей команды в ущерб другой!!!
      Система видеопомощи арбитрам (VAR) может спасти карьеру каждого отдельного судьи.
      Особенно в те моменты, которые решают судьбу матча, а порой и всего турнира.
      Ошибка в матче может испортить репутацию судье, а то и поставить крест на его карьере.
      В этом плане система видеопомощи арбитрам (VAR) является хорошим помощником арбитра.
      Система видеопомощи арбитрам (VAR) очень ПОЛЕЗНАЯ, она будет помогать футболу добиться ПРОЗРАЧНОСТИ в судействе.
      Чтобы никто из футбольных команд не пострадал в тех моментах, когда арбитр что-то не заметил, как, например, арбитр Егоров.
      Он УМЫШЛЕННО "НЕ ЗАМЕТИЛ" игру руками Комбарова в своей штрафной площади, в матче Спартака и ЦСКА!
      Егорова надо было отстранять от судейства за эту ГРУБЕЙШУЮ ошибку, а его ОТМАЗАЛИ и закрыли глаза на его БЕЗОБРАЗНОЕ судейство!
      А сколько таких скандалов было в этом сезоне!
      Что ни тур, то СКАНДАЛ и один громче другого!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства в пользу Спартака и Зенита!!!
      Только видео повторы смогут ЧЕСТНО и ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
      Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
      Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Popularov 8 июля 2017, 12:24

      Какая честность и справедливость?то что творилась за этот год во всех чемпионатах,сколько совершалось ошибок,столько же сделали и на Кубке Конфедераций,и повторы не помогли,они не смотрят слабым сборным повторы,только тем,у кого есть уже имя,ничего хорошего в футболе мы больше не увидим....Всё это Г*ВНО,так и останется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 8 июля 2017, 10:52

      а мы не понимаем как вы играете в футбол, если вы не футболисты. вам бы грузчиками работать, толку бы больше было.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11