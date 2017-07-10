Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017

    По итогам голосования болельщиков определен лучший гол Кубка конфедераций-2017. Им стал мяч полузащитника сборной Мексики Марко Фабиана, забитый красивым дальним ударом в ворота Германии в полуфинале турнира. За гол 27-летнего игрока отдали свои голоса 55 процентов любителей футбола.

    На втором месте расположился еще один мексиканец Рауль Хименес, отличившийся во встрече группового раунда с Новой Зеландией. Замкнул тройку гол полузащитника сборной Португалии Рикарду Куарежмы, поразившего ворота Мексики также на групповой стадии.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2017 16:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 10 июля 2017, 21:11

      Так и есть. В стиле Форлана зафигачил!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 10 июля 2017, 17:38

      Да... Это лучший голешник турнира.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11