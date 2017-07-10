Гол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017

По итогам голосования болельщиков определен лучший гол Кубка конфедераций-2017. Им стал мяч полузащитника сборной Мексики Марко Фабиана, забитый красивым дальним ударом в ворота Германии в полуфинале турнира. За гол 27-летнего игрока отдали свои голоса 55 процентов любителей футбола.

На втором месте расположился еще один мексиканец Рауль Хименес, отличившийся во встрече группового раунда с Новой Зеландией. Замкнул тройку гол полузащитника сборной Португалии Рикарду Куарежмы, поразившего ворота Мексики также на групповой стадии.