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  • Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»

Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»

8 июля 2017, 08:55
8

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением об ошибке голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2). По мнению Непомнящего, вратарь не заслуживает обвинений в свой адрес.

— Что случилось с Акинфеевым в матче с Мексикой?

— Я в игре вратарей не специалист, но давайте посчитаем, сколько сэйвов Игорь совершал. Причем в любой игре. Вратарь — позиция страшного психологического напряжения. В чем-то обвинять Акинфеева я считаю неправильным: это лидер команды, игрок высокого уровня и, что бы кто ни говорил, вратарь номер один в стране. А Черчесов все-таки специалист по вратарскому делу, он же не будет ставить в ворота не игроков.

Источник: «Матч ТВ»
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь Непомнящий Валерий
Комментарии (8)
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Garrincha58
1499494772
да хватит уже из этого конифея делать бога обыкновенный вратарь ко их в мире тысячи да и у нас сотворили из него супер кумира и наслаждаются в МАскве,если бы он играл в Зените или еще где то никто бы и не посмотрел на него вот поэтому он и сидит и просидит всю карьеру в конюшне
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neofizer
1499497689
точно так.
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19asmodey54
1499498230
я уважаю Станислава Саламовича, но странен его выбор-с завидным упорством ставит Дыркеева. у нас что, вратарей нормальных нехватка? перечислять не буду, список не маленький.
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aurora5858
1499499307
Не понятно. Почему не берут супер вратаря топ клубы?
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serppion
1499501242
Спору нет, Конифеев - воротник еще тот! Ну, не было никогда ни у нас, ни в Европе обладателя позорнейшего рекорда по серии "дырявых" игр. Ну, не взяли с ним за последние 9 лет ни одной почетной грамоты. С ним же опустили сборную на 63 место. Даже если Игорек замечательно супер-пуперный, он - не фартовый. Еще повадился в каждом турнире (!) плюхи себе заносить. Не за что его хвалить, однозначно менять надо.
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Popularov
1499502337
По данным опросов 10 различных спортивных изданий, лучшим в российской сборной был Игорь Акинфеев- 52% голосов, а остальные голоса отошли Смолову, Головину, Жиркову. Меньше всего голосов набрали Самедов, Глушаков и Кондрашов - по 2,8%!!! В опросе, суммарно, приняло участие около 1348 пользователей. Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне! Голкипер сборной России Игорь Акинфеев, по итогам группового этапа Кубка конфедераций-2017, стал ЛУЧШИМ ВРАТАРЁМ по проценту отбитых им ударов. В трёх проведённых матчах Акинфеев отбил 12 ударов из 15, завершив турнир с показателем 80%. Сравните игру Игоря Акинфеева, сколько раз он выручает и сколько раз он ошибается! В если брать игру Акинфеева за 100% то в 99,3% случаев Акинфеев ВЫРУЧАЕТ, и только в оставшихся процентах его ЧИСТАЯ вина! По вине защиты, что в ЦСКА, что в сборной, Игорь пропускает почти в 99,9 % случаях! Так что, по всем показателям ВРАТАРСКОЙ игры Игоря, он ошибается ОЧЕНЬ редко, по своей вине и часто пропускает по вине игроков защиты, что сборной, что в ЦСКА! Во всех голах, которые наши пропустили на КК-2017, прямой и личной ВИНЫ Игоря Акинфеева НЕТ! А на нет и суда НЕТ!!! Вот так!!! Все голы на турнире КК наши пропустили по ПРЯМОЙ вине игроков ОБОРОНЫ сборной, а не вратаря Акинфеева! Они безобразно сыграли на турнире, а Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне! Капитан ЦСКА и сборной Игорь Акинфеев в рекордный, в ДЕВЯТЫЙ раз получил приз журнала «Огонек» - «Вратарь года имени Льва Яшина». Поздравляем капитана ЦСКА Игоря Акинфеева с этим БОЛЬШИМ футбольным вратарским достижением! Молодец Игорь! Так стоять, ЛОВИТЬ и не пропускать!
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subbotaspartak
1499526251
С этим и спорить не надо, Только как то этому не рады.
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