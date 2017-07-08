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    Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»

    Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением об ошибке голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2). По мнению Непомнящего, вратарь не заслуживает обвинений в свой адрес.

    — Что случилось с Акинфеевым в матче с Мексикой?

    — Я в игре вратарей не специалист, но давайте посчитаем, сколько сэйвов Игорь совершал. Причем в любой игре. Вратарь — позиция страшного психологического напряжения. В чем-то обвинять Акинфеева я считаю неправильным: это лидер команды, игрок высокого уровня и, что бы кто ни говорил, вратарь номер один в стране. А Черчесов все-таки специалист по вратарскому делу, он же не будет ставить в ворота не игроков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.07.2017 08:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 июля 2017, 18:04

      С этим и спорить не надо,
      Только как то этому не рады.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 8 июля 2017, 11:25

      По данным опросов 10 различных спортивных изданий, лучшим в российской сборной был Игорь Акинфеев- 52% голосов, а остальные голоса отошли Смолову, Головину, Жиркову.
      Меньше всего голосов набрали Самедов, Глушаков и Кондрашов - по 2,8%!!!
      В опросе, суммарно, приняло участие около 1348 пользователей.
      Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне!
      Голкипер сборной России Игорь Акинфеев, по итогам группового этапа Кубка конфедераций-2017, стал ЛУЧШИМ ВРАТАРЁМ по проценту отбитых им ударов.
      В трёх проведённых матчах Акинфеев отбил 12 ударов из 15, завершив турнир с показателем 80%.
      Сравните игру Игоря Акинфеева, сколько раз он выручает и сколько раз он ошибается!
      В если брать игру Акинфеева за 100% то в 99,3% случаев Акинфеев ВЫРУЧАЕТ, и только в оставшихся процентах его ЧИСТАЯ вина!
      По вине защиты, что в ЦСКА, что в сборной, Игорь пропускает почти в 99,9 % случаях!
      Так что, по всем показателям ВРАТАРСКОЙ игры Игоря, он ошибается ОЧЕНЬ редко, по своей вине и часто пропускает по вине игроков защиты, что сборной, что в ЦСКА!
      Во всех голах, которые наши пропустили на КК-2017, прямой и личной ВИНЫ Игоря Акинфеева НЕТ! А на нет и суда НЕТ!!!
      Вот так!!! Все голы на турнире КК наши пропустили по ПРЯМОЙ вине игроков ОБОРОНЫ сборной, а не вратаря Акинфеева!
      Они безобразно сыграли на турнире, а Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне!

      Капитан ЦСКА и сборной Игорь Акинфеев в рекордный, в ДЕВЯТЫЙ раз получил приз журнала «Огонек» - «Вратарь года имени Льва Яшина».
      Поздравляем капитана ЦСКА Игоря Акинфеева с этим БОЛЬШИМ футбольным вратарским достижением!
      Молодец Игорь! Так стоять, ЛОВИТЬ и не пропускать!

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Popularov 8 июля 2017, 15:29

      Пусть он хоть 99 ударов из 100 отобьет и пропустит 1 с центра поля между рук, и гол этот повлиял на результат-тут никакая защита не виновата! Игорь сломан психологически! Поэтому он ляпы и допускает! Ребров не хуже Акинфеева и таких ляпов я за ним не наблюдал, и бОльшее количество пропущенных им голов-это ошибки защитников (на которых ты ссылаешься). И у Реброва хватило самолюбия и самоуважения отказаться быть вторым номером у "косячного" вратаря!

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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 июля 2017, 11:07

      Спору нет, Конифеев - воротник еще тот! Ну, не было никогда ни у нас, ни в Европе обладателя позорнейшего рекорда по серии "дырявых" игр. Ну, не взяли с ним за последние 9 лет ни одной почетной грамоты. С ним же опустили сборную на 63 место. Даже если Игорек замечательно супер-пуперный, он - не фартовый. Еще повадился в каждом турнире (!) плюхи себе заносить. Не за что его хвалить, однозначно менять надо.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 8 июля 2017, 10:35

      Не понятно. Почему не берут супер вратаря топ клубы?

      3
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 8 июля 2017, 10:17

      я уважаю Станислава Саламовича, но странен его выбор-с завидным упорством ставит Дыркеева. у нас что, вратарей нормальных нехватка? перечислять не буду, список не маленький.

      3
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      Рейтинг: +364

      neofizer 8 июля 2017, 10:08

      точно так.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2017, 09:19

      да хватит уже из этого конифея делать бога обыкновенный вратарь ко их в мире тысячи да и у нас сотворили из него супер кумира и наслаждаются в МАскве,если бы он играл в Зените или еще где то никто бы и не посмотрел на него вот поэтому он и сидит и просидит всю карьеру в конюшне

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