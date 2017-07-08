Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением об ошибке голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2). По мнению Непомнящего, вратарь не заслуживает обвинений в свой адрес.

— Что случилось с Акинфеевым в матче с Мексикой?

— Я в игре вратарей не специалист, но давайте посчитаем, сколько сэйвов Игорь совершал. Причем в любой игре. Вратарь — позиция страшного психологического напряжения. В чем-то обвинять Акинфеева я считаю неправильным: это лидер команды, игрок высокого уровня и, что бы кто ни говорил, вратарь номер один в стране. А Черчесов все-таки специалист по вратарскому делу, он же не будет ставить в ворота не игроков.