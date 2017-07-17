Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о положительных отзывах после проведения Кубка конфедераций-2017 в России. По его словам, были и негативные моменты, над которыми еще предстоит поработать перед стартом чемпионата мира-2018.

— После окончания Кубка конфедераций прошло две недели. Уже сделаны какие-то выводы?

— Послевкусие у всех осталось приятное. Мы читаем много комментариев, благодарностей, положительных отзывов гостей турнира. Не скрою, есть моменты, которые можно подправить, улучшить, но в целом настроение у всех позитивное. В этом заслуга администраций городов, где проходил турнир, федеральных ведомств и всех тех, кто был вовлечен в эту работу. Это тысячи человек.

— Организацию Кубка конфедераций отметил президент ФИФА Джанни Инфантино. Удалось пообщаться с главой ФИФА, дал ли он оргкомитету какие-то рекомендации?

— С господином Инфантино предметно пообщаться не удалось. Он улетел на следующее утро после финальной игры. Зато у нас уже состоялось двухдневное совещание с ФИФА по итогам турнира, где присутствовали директор по проведению соревнований Колин Смит и вся операционная команда ФИФА. Но это уже совсем внутренняя кухня, детали этого совещания я раскрывать не могу.

Могу лишь сказать, что все предложенные нами инициативы вызвали положительные отклики у ФИФА. Это Fan ID, бесплатный проезд, безвизовый въезд. Все это сработало. Да, не обошлось и без недовольных. Но когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены. Кто-то опоздал, кто-то куда-то не дошел, кому-то что-то не досталось… Но это абсолютно нормально. Надо понимать общую тенденцию, а не зацикливаться на каждом индивидуальном случае.