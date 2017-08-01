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    Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»

    Посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Дмитрий Черышев считает, что проведение такого большого турнира, как Кубок конфедераций, было необходимо России перед стартом чемпионата-мира-2018. Он уверен, что страна выдержала этот экзамен, сдав его на «отлично».

    Напомним, что сборная России по итогам группового этапа Кубка конфедераций-2017 не смогла пробиться в плей-офф турнира.

    — На Кубке конфедераций чувствовалась атмосфера большого футбольного праздника?

    — Этот турнир был как экзамен для нашей страны в преддверии подготовки к чемпионату мира. И я с уверенностью могу сказать, что мы справились на все 100%. Лично я остался очень доволен увиденным – и организацией, и безопасностью. А еще приятно, что у нас такие дружелюбные болельщики и шикарные волонтеры, которые буквально на каждой станции метро оказывали всевозможную помощь. Тем не менее впереди у нас еще более важно событие и определенное волнение есть.

    — На игры Кубка конфедераций в основном приходили российские болельщики. Однако многим показалось, что атмосфера была совсем не характерная для российского футбола.

    — Я вам больше скажу: мы нуждались в этом турнире. Мы очень много говорим о нашей сборной, но не поддерживаем ее. И тут к нам приехали чилийцы и мексиканцы, которые поддерживают свои команды просто по-сумасшедшему. Это хороший пример для нашего болельщика.

    — Возможно, наши любители футбола так болеют, потому что и у футболистов не такое отношение к фанатам?

    — Нет, такого быть не может, наши футболисты хорошо относятся к болельщикам. Они очень ценят поддержку и нуждаются в ней. Мне кажется, мы просто разучились болеть за сборную. Стали слишком часто критиковать ребят, при этом перестав их поддерживать.

    Источник: Известия

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    01.08.2017 07:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 1 августа 2017, 08:20

      чилийцы и мексиканцы играют и показывают хороший футбол , а что делает наша сборная ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 1 августа 2017, 07:49

      Согласен.

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