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  • Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»

Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»

1 августа 2017, 07:31
2

Посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Дмитрий Черышев считает, что проведение такого большого турнира, как Кубок конфедераций, было необходимо России перед стартом чемпионата-мира-2018. Он уверен, что страна выдержала этот экзамен, сдав его на «отлично».

Напомним, что сборная России по итогам группового этапа Кубка конфедераций-2017 не смогла пробиться в плей-офф турнира.

— На Кубке конфедераций чувствовалась атмосфера большого футбольного праздника?

— Этот турнир был как экзамен для нашей страны в преддверии подготовки к чемпионату мира. И я с уверенностью могу сказать, что мы справились на все 100%. Лично я остался очень доволен увиденным – и организацией, и безопасностью. А еще приятно, что у нас такие дружелюбные болельщики и шикарные волонтеры, которые буквально на каждой станции метро оказывали всевозможную помощь. Тем не менее впереди у нас еще более важно событие и определенное волнение есть.

— На игры Кубка конфедераций в основном приходили российские болельщики. Однако многим показалось, что атмосфера была совсем не характерная для российского футбола.

— Я вам больше скажу: мы нуждались в этом турнире. Мы очень много говорим о нашей сборной, но не поддерживаем ее. И тут к нам приехали чилийцы и мексиканцы, которые поддерживают свои команды просто по-сумасшедшему. Это хороший пример для нашего болельщика.

— Возможно, наши любители футбола так болеют, потому что и у футболистов не такое отношение к фанатам?

— Нет, такого быть не может, наши футболисты хорошо относятся к болельщикам. Они очень ценят поддержку и нуждаются в ней. Мне кажется, мы просто разучились болеть за сборную. Стали слишком часто критиковать ребят, при этом перестав их поддерживать.

Источник: Известия
Кубок конфедераций Россия Мексика Чили Черышев Дмитрий
Комментарии (2)
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Dimonadze
1501562985
Согласен.
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XaXatyn
1501564825
чилийцы и мексиканцы играют и показывают хороший футбол , а что делает наша сборная ?
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