Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что сейчас в стране нет высококлассных футболистов.

– В советское время с нами по-настоящему должна была считаться любая команда. Но даже сборная России в 90-е годы пробивалась на чемпионат мира, достойно играла на чемпионате Европы. Та команда состояла из игроков, которые были востребованы в ведущих чемпионатах. Нынешняя команда состоит из футболистов, которые играют дома. В этом проблема?

– Я хотел, чтобы вы не обманывали себя. Такого нет, что наши футболисты не стремятся играть в Европе. Какой танцор не хочет попробовать себя на сцене Большого театра или поехать выступать в миланской «Ла Скала»? Думаете, что нашим игрокам нравится играть дома? Просто российских футболистов никто не приглашает на главные роли в большие команды. Нас могут пригласить в Болгарию, Чехию, Польшу. Конечно, но это не интересно с точки зрения и престижа, и финансов. В ведущих футбольных державах, увы, нет потребности в наших футболистах. Разговор (но только разговор) идет лишь о Головине и, может быть, о Смолове. Больше никто даже претендовать не может на Большую Европу.

– Есть ведь резерв для усиления сборной России. Это бывший зенитовец Денисов и нынешние – Шатов, Кокорин, Дзюба...

– Это такое интимное дело. Только муж может говорить о том, что жена ему подходит. Так же и главный тренер. Возможно, Черчесов не видит этих игроков в своей команде. Когда начнется чемпионат, и эти футболисты получат практику в своих клубах, то, может, попадут в поле зрения тренера. Взять того же Дзюбу, не совсем понятно, то ли травмирован он был, то ли нет. Когда я был мальчиком, первым делом утром бежал за газетой «Футбол. Хоккей». Я заранее знал, что в составе сборной СССР будут Яшин, Башашкин, Огоньков, Парамонов, Нетто, Татушин, Исаев, Симонян, Сальников, Ильин. Может быть, Иванов или Стрельцов. Это были великие футболисты. Называя состав той команды, можно было ошибиться в одной фамилии. Сейчас у нас нет качественных футболистов, сейчас играют обыкновенные игроки в сборной и они решают обыкновенные задачи.