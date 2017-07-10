Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился наблюдениями от завершившегося Кубка конфедераций-2017. По мнению Миранчука, национальную команду нельзя упрекнуть в плохой самоотдаче на турнире.

– По поводу выступления сборной на Кубке конфедераций: один из главных итогов, как мне кажется, что за вашу команду не было стыдно…

– Хорошо, что это понимают. Потому что реально было видно и самоотдачу, и игру в целом. Приятно, что понимающие люди замечают это.

– Что впечатлило в плане организации, атмосферы?

– Все было на таком отличном уровне. Едешь на игру – всегда без пробок, с машиной сопровождения. Всегда знаешь, что доберешься в точное время. Много хорошего было. Мы приезжали и впечатлялись тем, что видели и вокруг стадионов, и на них. А полные трибуны – это мечта, к которой мы стремимся. Чтобы люди ходили и поддерживали нас.

– Теперь мотивация, чтобы пробиться в сборную на чемпионат мира, будет еще выше?

– Конечно. Ты понимаешь, какой это уровень. Все прекрасно осознают, что такое чемпионат мира, поэтому все силы ради этого будем отдавать