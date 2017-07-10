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    Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»

    Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился наблюдениями от завершившегося Кубка конфедераций-2017. По мнению Миранчука, национальную команду нельзя упрекнуть в плохой самоотдаче на турнире.

    – По поводу выступления сборной на Кубке конфедераций: один из главных итогов, как мне кажется, что за вашу команду не было стыдно…

    – Хорошо, что это понимают. Потому что реально было видно и самоотдачу, и игру в целом. Приятно, что понимающие люди замечают это.

    – Что впечатлило в плане организации, атмосферы?

    – Все было на таком отличном уровне. Едешь на игру – всегда без пробок, с машиной сопровождения. Всегда знаешь, что доберешься в точное время. Много хорошего было. Мы приезжали и впечатлялись тем, что видели и вокруг стадионов, и на них. А полные трибуны – это мечта, к которой мы стремимся. Чтобы люди ходили и поддерживали нас.

    – Теперь мотивация, чтобы пробиться в сборную на чемпионат мира, будет еще выше?

    – Конечно. Ты понимаешь, какой это уровень. Все прекрасно осознают, что такое чемпионат мира, поэтому все силы ради этого будем отдавать

    Источник: «Российская газета»

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    10.07.2017 00:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 01:06

      Что бы силы отдавать на ЧМ, их надо накопить... А к ним бы ещё командную сыгранность, персональную самоотдачу, тактическую грамотность... Да и много ещё чего... Готовьтесь!... Болельщики ждут не бравых интервью, а разгромных побед и титулов!!!!....

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