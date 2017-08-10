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Фернандес продолжает учить гимн России

10 августа 2017, 10:42
5

Защитник ЦСКА Марио Фернандес выразил разочарование от того обстоятельства, что ему не удалось сыграть за сборную России на Кубке конфедераций-2017.

По словам бразильца, команда выступила достойно, хотя и не вышла из группы.

Напомним, 26-летний бразилец в июле 2016 года получил российское гражданство.

– Вы не сыграли на Кубке конфедераций за сборную России. Это было разочарованием для вас?

– Конечно, я очень хотел сыграть, но у меня был сломан нос, нужно было делать операцию. Я следил за турниром. Да, сборная России не вышла из группы, но я считаю, что игроки отдали все, что у них было. Они выступили достойно. Сделали все, что было в их силах.

– Вы выучили слова российского гимна, как обещали год назад?

– Еще учу. Обещаю. Честно.

Источник: «Спорт день за днем»
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Фернандес Марио
Комментарии (5)
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leonleon
1502351676
Он хотя бы проявляет интерес к гимнк, а наши коренные россияне плевать на это хотели я про сборников говорю
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xLINDAx
1502354734
Молодец, хм.., а сборной нужен однозначно.
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Одинокий волк Маквейд
1502356880
И военную присягу.
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за ЦСКА с 1980г
1502359872
Нормуль..
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Dominator777
1514012357
Гимн выучит и русский язык учить легче будет. Но что-то у него туго получается - больше года учит... Зато на поле - лучший защитник атакующего плана!
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