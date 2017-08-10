Фернандес продолжает учить гимн России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес выразил разочарование от того обстоятельства, что ему не удалось сыграть за сборную России на Кубке конфедераций-2017.

По словам бразильца, команда выступила достойно, хотя и не вышла из группы.

Напомним, 26-летний бразилец в июле 2016 года получил российское гражданство.

– Вы не сыграли на Кубке конфедераций за сборную России. Это было разочарованием для вас?

– Конечно, я очень хотел сыграть, но у меня был сломан нос, нужно было делать операцию. Я следил за турниром. Да, сборная России не вышла из группы, но я считаю, что игроки отдали все, что у них было. Они выступили достойно. Сделали все, что было в их силах.

– Вы выучили слова российского гимна, как обещали год назад?

– Еще учу. Обещаю. Честно.