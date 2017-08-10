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    Фернандес продолжает учить гимн России

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес выразил разочарование от того обстоятельства, что ему не удалось сыграть за сборную России на Кубке конфедераций-2017.

    По словам бразильца, команда выступила достойно, хотя и не вышла из группы.

    Напомним, 26-летний бразилец в июле 2016 года получил российское гражданство.

    – Вы не сыграли на Кубке конфедераций за сборную России. Это было разочарованием для вас?

    – Конечно, я очень хотел сыграть, но у меня был сломан нос, нужно было делать операцию. Я следил за турниром. Да, сборная России не вышла из группы, но я считаю, что игроки отдали все, что у них было. Они выступили достойно. Сделали все, что было в их силах.

    – Вы выучили слова российского гимна, как обещали год назад?

    – Еще учу. Обещаю. Честно.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.08.2017 10:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 23 декабря 2017, 09:59

      Гимн выучит и русский язык учить легче будет. Но что-то у него туго получается - больше года учит... Зато на поле - лучший защитник атакующего плана!

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 августа 2017, 13:11

      Нормуль..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 10 августа 2017, 12:21

      И военную присягу.

      8
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 10 августа 2017, 11:45

      Молодец, хм.., а сборной нужен однозначно.

      3
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      Рейтинг: +34

      leonleon 10 августа 2017, 10:54

      Он хотя бы проявляет интерес к гимнк, а наши коренные россияне плевать на это хотели я про сборников говорю

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