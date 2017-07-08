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    Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»

    Защитник сборной России Юрий Жирков выразил мнение, что его удаление в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций против команды Мексики (1:2) было несправедливым. По словам Жиркова, он случайно попал локтем в соперника.

    – На 68-й минуте при счете 1:2 в пользу Мексики вы получили вторую желтую карточку. По логике арбитра – за удар локтем. Версия Черчесова иная – могли не видеть соперника. Так что же произошло на самом деле?

    – Давайте начнем с 9-й минуты, когда первое предупреждение дали. Мне кажется, там вообще все чисто – сыграл в мяч, а уже потом наткнулся на мексиканца. А вторая... Не понял, что незаконного в том эпизоде сделал. Повернулся корпусом так, что случайно попал человеку в лицо. Никакого умысла в моих действиях точно не было. Мяч-то находился в воздухе, и я, глядя на него, разворачивался и случайно задел соперника.

    – Правда, что после первой желтой арбитр сказал вам: «Аккуратнее. Еще фол – и удалю».

    – Нет, судья вообще ни слова по ходу матча не произнес. Сейчас все говорят, мол, второе нарушение – умышленное, Жирков не совладал с эмоциями. Это полная чушь! Просто игровой момент – не более того.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2017 07:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 июля 2017, 11:04

      Как может быть Россия виновата?
      Как?
      Не может такого быть!
      Тем более Жир все популярно обьяснил,
      Может судья в сговоре с кактусами?

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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 8 июля 2017, 11:28

      Юрий Жирков: - "В команде, конечно, за удаление не упрекали. Подходили, хлопали по плечу".

      А что??? ХЛОПАЛИ ПО ПЛЕЧУ, пожали "мужественную" руку, сказали СПАСИБО, выразили "благодарность"!
      А что критиковать! Правильно сделал!
      Каждый мог так сыграть и задвинуть ЛОКТЕМ!
      С кем не бывает!
      Юра не первый и не последний, кто так подводит команду!
      А то, что Юра ПОДВЁЛ команду и Черчесова, ничего страшного, всё нормально, сборная играет "ОТЛИЧНО", за такую игру Юрия не стыдно, ведь старались, КОСЯЧИЛИ, кто как мог!
      А результат на лицо Черчесова и КРАСНУЮ карточку Жиркова!
      Задача МАКСИМУМ была благополучно и с треском ПРОВАЛЕНА, а Юрий Жирков, своей ложкой ДЁГТЯ, испортил нам всю победную ОБЕДНЮ.
      После первого гола наши РАСКЛЕИЛИСЬ и ПОПЛЫЛИ вниз по течению к поражению, а склеить было некем и Черчесов ничем сборной не помог.
      Его замены только довершили поражение и констатировали печальный факт.
      Станислав, только и делал, что у бровки руками размахивал, от БЕЗЫСХОДНОСТИ!
      Вот с этим у него было всё в порядке.
      Махать руками Черчесов хорошо натренировался, а играть наших командой так и не научил.
      Как готовил Черчесов сборную, как тренировал её, такой и получил БЕЗОБРАЗНЫЙ результат!
      Игра Жиркова и Комбарова, как квинтэссенция всего МАТЧА!
      Подвела печальный ИТОГ плохой тренерской работы Черчесова!
      Именно от тренировочного процесса ЗАВИСЯТ все КОНЕЧНЫЕ результаты команд!

      -2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 июля 2017, 10:01

      Цыган ушел, "московские судьи" остались )))

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 июля 2017, 09:39

      игрочишки

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 июля 2017, 09:02

      Вообще то Юра был лучшим в этом матче !!! Удаление- это просто стечение обстоятельств и далеко не самое лучшее судейство этого не очень опытного и компетентного арбитра. Честно говоря, судейство на КК было мягко говоря не на самом высоком уровне. На важные матчи назначались судьи из Африки,Саудовской Аравии , которые явно не дотягивали до международного уровня . И даже возможность использования видеоповторов не использовалась в нужные моменты(пример -нарушение правил на Жиркове в штрафной площади еще в начале матча). Я думаю, что надо давать шанс тренерам команд хотя бы 1 раз брать видеоповтор, а не решать это арбитром...Зато был момент,когда арбитр взял видеоповтор,чтобы дать желтую карточку....Это выглядело очень глупо...Эта система по моему мнению очень нужна, только ее надо усовершенствовать...А Юре Жиркову хочется пожелать всего наилучшего!!! Это настоящий футболист и порядочный человек, в отличии от многих других выскочек в нашем футболе...

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > zico2205 8 июля 2017, 09:59

      Ты от цыгана что ли заразился? Беги лечится пока еще не поздно

      -1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > ufos73 8 июля 2017, 13:05

      Вот когда тебя из "дурки" выпустят тогда может к тебе разум вернется....

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > zico2205 8 июля 2017, 13:14

      Не ссы, с тобой своими колесами поделюсь, тебе нужнее ))))))

      -1
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      Рейтинг: +8019

      nik55 8 июля 2017, 09:01

      это не Российские судьи---на дурачка не проходит

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 8 июля 2017, 08:44

      Еще никто не сказал: я не сдержался, я подвел команду. Проще - судья козел. А игроки это милые ребята с ранимой душой.

      5
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 8 июля 2017, 08:37

      Судья тебя приметил в самом начале, когда ты пенальти выпрашивал, тогда не предупредил, но при первом удобном случае наказал. На ногах стой тверже.

      5
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 июля 2017, 08:30

      Юра, не расстраивайся, это эмоции. Ты играл нормально.

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 июля 2017, 08:22

      По такой логике нужно отменить все карточки и "рубить" всех подряд! Ведь все нарушают не специально, везде игровые моменты! Единицы получают за "нервы"!

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