Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»

Защитник сборной России Юрий Жирков выразил мнение, что его удаление в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций против команды Мексики (1:2) было несправедливым. По словам Жиркова, он случайно попал локтем в соперника.

– На 68-й минуте при счете 1:2 в пользу Мексики вы получили вторую желтую карточку. По логике арбитра – за удар локтем. Версия Черчесова иная – могли не видеть соперника. Так что же произошло на самом деле?

– Давайте начнем с 9-й минуты, когда первое предупреждение дали. Мне кажется, там вообще все чисто – сыграл в мяч, а уже потом наткнулся на мексиканца. А вторая... Не понял, что незаконного в том эпизоде сделал. Повернулся корпусом так, что случайно попал человеку в лицо. Никакого умысла в моих действиях точно не было. Мяч-то находился в воздухе, и я, глядя на него, разворачивался и случайно задел соперника.

– Правда, что после первой желтой арбитр сказал вам: «Аккуратнее. Еще фол – и удалю».

– Нет, судья вообще ни слова по ходу матча не произнес. Сейчас все говорят, мол, второе нарушение – умышленное, Жирков не совладал с эмоциями. Это полная чушь! Просто игровой момент – не более того.