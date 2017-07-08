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  • Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»

Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»

8 июля 2017, 07:52
15

Защитник сборной России Юрий Жирков выразил мнение, что его удаление в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций против команды Мексики (1:2) было несправедливым. По словам Жиркова, он случайно попал локтем в соперника.

– На 68-й минуте при счете 1:2 в пользу Мексики вы получили вторую желтую карточку. По логике арбитра – за удар локтем. Версия Черчесова иная – могли не видеть соперника. Так что же произошло на самом деле?

– Давайте начнем с 9-й минуты, когда первое предупреждение дали. Мне кажется, там вообще все чисто – сыграл в мяч, а уже потом наткнулся на мексиканца. А вторая... Не понял, что незаконного в том эпизоде сделал. Повернулся корпусом так, что случайно попал человеку в лицо. Никакого умысла в моих действиях точно не было. Мяч-то находился в воздухе, и я, глядя на него, разворачивался и случайно задел соперника.

– Правда, что после первой желтой арбитр сказал вам: «Аккуратнее. Еще фол – и удалю».

– Нет, судья вообще ни слова по ходу матча не произнес. Сейчас все говорят, мол, второе нарушение – умышленное, Жирков не совладал с эмоциями. Это полная чушь! Просто игровой момент – не более того.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Жирков Юрий
Комментарии (15)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1499490548
Продолжай и дальше утешать себя.
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Одинокий волк Маквейд
1499491812
Юра, не расстраивайся, это эмоции. Ты играл нормально.
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Сибирь за Спартак
1499492228
Судья тебя приметил в самом начале, когда ты пенальти выпрашивал, тогда не предупредил, но при первом удобном случае наказал. На ногах стой тверже.
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Svoysvoemubrat
1499492694
Еще никто не сказал: я не сдержался, я подвел команду. Проще - судья козел. А игроки это милые ребята с ранимой душой.
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nik55
1499493711
это не Российские судьи---на дурачка не проходит
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zico2205
1499493757
Вообще то Юра был лучшим в этом матче !!! Удаление- это просто стечение обстоятельств и далеко не самое лучшее судейство этого не очень опытного и компетентного арбитра. Честно говоря, судейство на КК было мягко говоря не на самом высоком уровне. На важные матчи назначались судьи из Африки,Саудовской Аравии , которые явно не дотягивали до международного уровня . И даже возможность использования видеоповторов не использовалась в нужные моменты(пример -нарушение правил на Жиркове в штрафной площади еще в начале матча). Я думаю, что надо давать шанс тренерам команд хотя бы 1 раз брать видеоповтор, а не решать это арбитром...Зато был момент,когда арбитр взял видеоповтор,чтобы дать желтую карточку....Это выглядело очень глупо...Эта система по моему мнению очень нужна, только ее надо усовершенствовать...А Юре Жиркову хочется пожелать всего наилучшего!!! Это настоящий футболист и порядочный человек, в отличии от многих других выскочек в нашем футболе...
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bumer_moscow
1499495982
игрочишки
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ufos73
1499497294
Цыган ушел, "московские судьи" остались )))
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Popularov
1499502498
Юрий Жирков: - "В команде, конечно, за удаление не упрекали. Подходили, хлопали по плечу". А что??? ХЛОПАЛИ ПО ПЛЕЧУ, пожали "мужественную" руку, сказали СПАСИБО, выразили "благодарность"! А что критиковать! Правильно сделал! Каждый мог так сыграть и задвинуть ЛОКТЕМ! С кем не бывает! Юра не первый и не последний, кто так подводит команду! А то, что Юра ПОДВЁЛ команду и Черчесова, ничего страшного, всё нормально, сборная играет "ОТЛИЧНО", за такую игру Юрия не стыдно, ведь старались, КОСЯЧИЛИ, кто как мог! А результат на лицо Черчесова и КРАСНУЮ карточку Жиркова! Задача МАКСИМУМ была благополучно и с треском ПРОВАЛЕНА, а Юрий Жирков, своей ложкой ДЁГТЯ, испортил нам всю победную ОБЕДНЮ. После первого гола наши РАСКЛЕИЛИСЬ и ПОПЛЫЛИ вниз по течению к поражению, а склеить было некем и Черчесов ничем сборной не помог. Его замены только довершили поражение и констатировали печальный факт. Станислав, только и делал, что у бровки руками размахивал, от БЕЗЫСХОДНОСТИ! Вот с этим у него было всё в порядке. Махать руками Черчесов хорошо натренировался, а играть наших командой так и не научил. Как готовил Черчесов сборную, как тренировал её, такой и получил БЕЗОБРАЗНЫЙ результат! Игра Жиркова и Комбарова, как квинтэссенция всего МАТЧА! Подвела печальный ИТОГ плохой тренерской работы Черчесова! Именно от тренировочного процесса ЗАВИСЯТ все КОНЕЧНЫЕ результаты команд!
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alex1951
1499587453
Как может быть Россия виновата? Как? Не может такого быть! Тем более Жир все популярно обьяснил, Может судья в сговоре с кактусами?
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