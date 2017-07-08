Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шишкин: «Роналду — это действительно космос»

    Защитник сборной России Роман Шишкин поделился впечатлениями от игры против Португалии в рамках матча группового этапа Кубка конфедераций-2017. Напомним, что встреча между командами завершилась с минимальным счетом в пользу португальцев, в составе которых гол забил нападающий Криштиану Роналду.

    «В подготовке к игре с португальцами не было никаких индивидуальных моментов, мол, ты играешь против того, а ты — против этого. Все было зациклено на командных действиях. Вышли в два опорных, схема немного поменялась. Это было связано с тем, что Глушаков хорошо подключается к атакам и врывается из глубины. А у меня есть опыт игры в опорной зоне, Черчесов меня ставил на эту позицию еще в «Спартаке». Он знал мои возможности, поэтому исходил из функциональной готовности на тот момент — я был в порядке. Получилось так, что мы пропустили быстрый гол, этот результат нас не устраивал. С этим была связана моя замена – надо было усилить атаку.

    У португальцев кого ни возьми — любой футболист играет в топ-клубе. Мне очень понравился Карвалью. Обратил внимание на то, как он играет в опорной зоне, и был приятно удивлен. Ну а Роналду — это действительно космос, можно вспомнить его гол. У человека до этого не было ни одного момента, а когда появилась первая же возможность — тут же забил. Мы играли хорошо, тоже могли забить — были подходы, моменты. Тогда подумал: впереди еще один матч, с Мексикой, теперь надо готовиться к нему», — сказал Шишкин.

    Напомним, что сборная России уступила Мексике со счетом 1:2 и вылетела из турнира.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2017 07:15
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 9 июля 2017, 01:28

      Прямо процитировал марокканского друга португальца..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 июля 2017, 18:07

      А наши "Кукурузники"?
      Или дирижабли?
      Нет, ещё веселей,
      На метле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 8 июля 2017, 09:31

      Роналду - космос, Шишкин - подземелье.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 8 июля 2017, 07:36

      А ну ясно, Роналду на 10 минуте забил, а Шишкин подумал сразу, ещё с Мексикой играть, можно не напрягаться)) Сгорел сарай, гори и хата))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11