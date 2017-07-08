Шишкин: «Роналду — это действительно космос»

Защитник сборной России Роман Шишкин поделился впечатлениями от игры против Португалии в рамках матча группового этапа Кубка конфедераций-2017. Напомним, что встреча между командами завершилась с минимальным счетом в пользу португальцев, в составе которых гол забил нападающий Криштиану Роналду.

«В подготовке к игре с португальцами не было никаких индивидуальных моментов, мол, ты играешь против того, а ты — против этого. Все было зациклено на командных действиях. Вышли в два опорных, схема немного поменялась. Это было связано с тем, что Глушаков хорошо подключается к атакам и врывается из глубины. А у меня есть опыт игры в опорной зоне, Черчесов меня ставил на эту позицию еще в «Спартаке». Он знал мои возможности, поэтому исходил из функциональной готовности на тот момент — я был в порядке. Получилось так, что мы пропустили быстрый гол, этот результат нас не устраивал. С этим была связана моя замена – надо было усилить атаку.

У португальцев кого ни возьми — любой футболист играет в топ-клубе. Мне очень понравился Карвалью. Обратил внимание на то, как он играет в опорной зоне, и был приятно удивлен. Ну а Роналду — это действительно космос, можно вспомнить его гол. У человека до этого не было ни одного момента, а когда появилась первая же возможность — тут же забил. Мы играли хорошо, тоже могли забить — были подходы, моменты. Тогда подумал: впереди еще один матч, с Мексикой, теперь надо готовиться к нему», — сказал Шишкин.

Напомним, что сборная России уступила Мексике со счетом 1:2 и вылетела из турнира.