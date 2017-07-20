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    Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018

    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», поделился наблюдениями от выступления национальной команды на Кубке конфедераций-2017. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти в плей-офф домашнего турнира, заняв третье место в группе.

    «Так совпало, что все матчи «Кайрата» проходили вместе с играми сборной России. Поэтому застал только 15 последних минут игры с Португалией. Мне кажется, если отталкиваться чисто от результата, то Россия обыграла того, кого должна была обыгрывать, и проиграла тем, кому должна была проиграть. С другой стороны, сборная России могла сыграть вничью с обеими командами и даже выиграть — и с португальцами, и с Мексикой.

    По результату нет такой огромной разницы, а где-то всегда может повезти. Если попадется слабая команда, ее можно обыграть, затем с кем-то сыграть вничью — это уже четыре очка, с которыми можно выходить из группы. Думаю, все будут довольны, если сборная на чемпионате мира выйдет из группы. Может ли она выйти из группы? Конечно, может», — сказал Аршавин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2017 01:22
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +144

      человек просто 12 августа 2017, 10:19

      Играя в Алматы и не то скажешь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +205

      Помпомпом 31 июля 2017, 12:17

      - Может ли она выйти из группы? Конечно, может.
      - А выйдет ли?
      Вот основной вопрос)
      Иметь возможность и реализовать её - это большая разница.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 31 июля 2017, 09:34

      Выйдут.И обратно зайдут.

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 20 июля 2017, 13:20

      И мы постоянно верим, но как правило в группе есть три но...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      hellkid 20 июля 2017, 11:37

      и мы верим несмотря ни на что.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 20 июля 2017, 10:01

      Его ожидания...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 20 июля 2017, 09:05

      Если Андрюху возьмут, то шансы будут гораздо больше....

      2
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 20 июля 2017, 08:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конечно, выйдет! Нех.. делать, Андрюха. Заткнулся бы ты уже и молчал, чучело.

      -5
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      Рейтинг: +161

      gandyv 20 июля 2017, 08:40

      выйдут. без комментариев. но вылетят сразу.

      2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 20 июля 2017, 08:28

      Хорошо бы!!!

      1
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