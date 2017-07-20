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Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018

20 июля 2017, 01:22
22

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», поделился наблюдениями от выступления национальной команды на Кубке конфедераций-2017. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти в плей-офф домашнего турнира, заняв третье место в группе.

«Так совпало, что все матчи «Кайрата» проходили вместе с играми сборной России. Поэтому застал только 15 последних минут игры с Португалией. Мне кажется, если отталкиваться чисто от результата, то Россия обыграла того, кого должна была обыгрывать, и проиграла тем, кому должна была проиграть. С другой стороны, сборная России могла сыграть вничью с обеими командами и даже выиграть — и с португальцами, и с Мексикой.

По результату нет такой огромной разницы, а где-то всегда может повезти. Если попадется слабая команда, ее можно обыграть, затем с кем-то сыграть вничью — это уже четыре очка, с которыми можно выходить из группы. Думаю, все будут довольны, если сборная на чемпионате мира выйдет из группы. Может ли она выйти из группы? Конечно, может», — сказал Аршавин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Россия Аршавин Андрей
Комментарии (22)
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Xiko
1500503462
Куда она выйдет? на трибуны посмотреть?)))
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АЛЕКС 58
1500510135
С Черчесом на ЧМ нас ждёт ещё больший облом!
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Томь вперёд
1500514772
Слова "выход" и "Россия" скоро станут антонимами!
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bashnat013
1500514775
Эх Андрюха если бы ты играл и убрать этого тренировку то возможно
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vladimir-7
1500527201
Сборная России не выйдет из группы при существующем трениришке Черчесове, необходимо немедленно снять и назначить К. БЕРДЫЕВА, но перед этим убрать президента РФС Мудко, который очень старается сохранить Черчесова гл. тренером сборной и оба успешно продолжают разваливать российский футбол.
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Garrincha58
1500528332
судьи нам помогут
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VeniaminS
1500528522
Хорошо бы!!!
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gandyv
1500529202
выйдут. без комментариев. но вылетят сразу.
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Тамхар
1500529459
Конечно, выйдет! Нех.. делать, Андрюха. Заткнулся бы ты уже и молчал, чучело.
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dyema
1500530751
Если Андрюху возьмут, то шансы будут гораздо больше....
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