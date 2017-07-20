Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», поделился наблюдениями от выступления национальной команды на Кубке конфедераций-2017. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти в плей-офф домашнего турнира, заняв третье место в группе.

«Так совпало, что все матчи «Кайрата» проходили вместе с играми сборной России. Поэтому застал только 15 последних минут игры с Португалией. Мне кажется, если отталкиваться чисто от результата, то Россия обыграла того, кого должна была обыгрывать, и проиграла тем, кому должна была проиграть. С другой стороны, сборная России могла сыграть вничью с обеими командами и даже выиграть — и с португальцами, и с Мексикой.

По результату нет такой огромной разницы, а где-то всегда может повезти. Если попадется слабая команда, ее можно обыграть, затем с кем-то сыграть вничью — это уже четыре очка, с которыми можно выходить из группы. Думаю, все будут довольны, если сборная на чемпионате мира выйдет из группы. Может ли она выйти из группы? Конечно, может», — сказал Аршавин.