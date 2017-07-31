Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия в интервью 8news рассказал, что после высказывания Гарета Саутгейта в свой адрес ему пришлось выслушать немало шуток и подколов на этот счет.

Напомним, главный тренер сборной Англии удостоил 23-летнего игрока своей похвалы после матча второго тура Кубка конфедераций с португальцами (0:1).

– После матча с Португалией вас хвалил Гарет Саутгейт: «Джикия здорово играет головой, выбирает позицию и страхует партнеров. Если продолжит в том же духе, то он вполне может перейти в сильный европейский клуб».

– Читал! Мне это интервью друзья сразу прислали. На следующий день на тренировке меня подкалывали: «Чего там? Чего там? В Англию говорят едешь? Сколько Саутгейту заплатил, чтобы он это сказал?» – такие вот шутки были.

– Так когда в Англию-то едете?

– В отпуске, наверное. Только визу сделаю и поеду.