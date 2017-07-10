Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев признался, что ему игра национальной команды на Кубке конфедераций-2017 не понравилась.

«Все познается в сравнении. Если сравнивать ее игру с четырьмя командами, которые вышли из группы, то, конечно, не понравилась. Очные встречи с командами Мексики и Португалии выявили те проблемы и недочеты, которые имеются. Мы явно отстаем и явно проигрываем.

С тем, что сдали позиции, мы определились не сегодня. Были времена, когда наши футболисты на равных играли с ведущими командами, тогда футболисты делали все, чтобы мы сокрушались в случае поражений. Советская команда могла проиграть немцам, но было ясно, что мы можем с ними соперничать. Сегодня большинство болельщиков и специалистов понимают, что из десяти матчей мы точно проиграем немцам семь.

Если сравнивать сборную России с Новой Зеландией или Люксембургом, Фарерскими островами, то тут мы пока имеем преимущество. Надо ставить задачу вернуться к тем временам, когда мы входили в число законодателей мод в мировом футболе», – сказал Игнатьев.

Напомним, сборная России не смогла выйти из группы на недавнем Кубке конфедераций.