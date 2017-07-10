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    Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев признался, что ему игра национальной команды на Кубке конфедераций-2017 не понравилась.

    «Все познается в сравнении. Если сравнивать ее игру с четырьмя командами, которые вышли из группы, то, конечно, не понравилась. Очные встречи с командами Мексики и Португалии выявили те проблемы и недочеты, которые имеются. Мы явно отстаем и явно проигрываем.

    С тем, что сдали позиции, мы определились не сегодня. Были времена, когда наши футболисты на равных играли с ведущими командами, тогда футболисты делали все, чтобы мы сокрушались в случае поражений. Советская команда могла проиграть немцам, но было ясно, что мы можем с ними соперничать. Сегодня большинство болельщиков и специалистов понимают, что из десяти матчей мы точно проиграем немцам семь.

    Если сравнивать сборную России с Новой Зеландией или Люксембургом, Фарерскими островами, то тут мы пока имеем преимущество. Надо ставить задачу вернуться к тем временам, когда мы входили в число законодателей мод в мировом футболе», – сказал Игнатьев.

    Напомним, сборная России не смогла выйти из группы на недавнем Кубке конфедераций.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.07.2017 06:07
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 10:33

      Разве что в причёсках или тату.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 10 июля 2017, 08:12

      только где эти модельеры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 10 июля 2017, 08:05

      Да можно и нужно делать. Вопрос в том, сколько десятков лет нам понадобится.

      0
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