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Фарерские острова
Сборная Фарер по футболу
Лига наций
Стадион:
Торсвеллур
Сайт:
http://www.football.fo/
Тренер:
Хакан Эриксон
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
Сан-Марино – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026
28 марта
Сан-Марино – Фарерские острова: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.85
27 марта
Товарищеские матчи. Казахстан проиграл 127-й сборной мира, волевая победа Чили над Перу в Сочи
2025.11.18 21:57
Трансляция
Хорватия – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2025
2025.11.14 21:35
Хорватия – Фарерские о-ва: прогноз и ставки на матч 14 ноября 2025 с коэффициентом 1.48
2025.11.13 10:11
Отбор ЧМ-2026. Фареры победили Чехию, Беларусь проиграла Шотландии
2025.10.12 20:58
6
Отбор ЧМ-2026. Дания сокрушила Беларусь, Австрия забила 10 голов, Фареры разгромили Черногорию и другие результаты
2025.10.09 23:48
1
Отбор ЧМ-2026. Италия после двух автоголов выгрызла победу над Израилем (5:4), домашнее поражение Беларуси и другие результаты
2025.09.08 23:43
Отбор ЧМ-2026. Сокрушительные поражения Беларуси и Азербайджана, Франция победила Украину и другие результаты
2025.09.05 23:40
1
Фарерские острова – Хорватия: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.04 09:58
Отбор ЧМ-2026. Италия выиграла в прощальном матче Спаллетти, Бельгия вырвала победу над Уэльсом, Хорватия забила 5 голов Чехии и другие результаты
2025.06.09 23:49
Прогноз на точный счeт матча Фарерские острова – Гибралтар: Квалификация ЧМ, 9 июня
2025.06.08 09:38
Сборная Беларуси перед матчем с Россией разгромила Казахстан
2025.06.05 22:38
Трансляция
Грузия – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025
2025.06.05 17:50
Прогноз на точный счет матча Грузия – Фарерские острова: товарищеские матчи, 5 июня 2025
2025.06.04 12:12
Отбор ЧМ-2026. Победа Казахстана и другие результаты
2025.03.26 00:44
Лига наций. Гол Сперцяна помог Армении победить Латвию и выйти в стыковые матчи за место в лиге B
2024.11.17 19:22
1
Рабинер сделал важный вывод из поражения Армении от Фарер
2024.11.15 09:09
1
Лига наций. Армения с 5 игроками РПЛ уступила Фарерским островам (0:1)
2024.11.14 22:22
3
Трансляция
Армения – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024
2024.11.14 18:50
Трансляция
Фарерские острова – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024
2024.10.10 20:35
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
2023.11.21 00:39
14
Холанд травмировался в товарищеском матче сборной Норвегии
2023.11.17 09:43
2
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
2023.10.12 23:50
2
Отбор Евро-2024. Франция обыграла Ирландию (2:0) и другие результаты
2023.09.07 23:44
Отбор Евро-2024. Польша уступила Чехии (1:3), Молдавия сыграла вничью с Фарерами (1:1)
2023.03.25 00:51
2
Лига наций. Фарерские острова победили Турцию, Люксембург – Литву
2022.09.25 23:47
Лига наций. Турция едва не уступила Люксембургу и другие результаты
2022.09.22 23:55
Отбор ЧМ-2022. Дания проиграла Шотландии, Австрия и Израиль добыли домашние победы
2021.11.16 01:01
1
Отбор ЧМ-2022. Дания добилась девятой победы подряд, обыграв Фареры; Австрия уступала в счете, но справилась с Израилем
2021.11.13 00:58
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