Сборная Фарер по футболу

- 25 сентября 2022
- 23:47 Лига наций. Фарерские острова победили Турцию, Люксембург – Литву
- 22 сентября 2022
- 23:55 Лига наций. Турция едва не уступила Люксембургу и другие результаты
- 16 ноября 2021
- 01:01 Отбор ЧМ-2022. Дания проиграла Шотландии, Австрия и Израиль добыли домашние победы 1
- 13 ноября 2021
- 00:58 Отбор ЧМ-2022. Дания добилась девятой победы подряд, обыграв Фареры; Австрия уступала в счете, но справилась с Израилем 1
- 15 октября 2021
- 19:15 Ассоциация стран Северной Европы выступила против проведения ЧМ раз в два года
- 10 октября 2021
- 00:02 Отбор ЧМ-2022. Дания разгромила Молдавию, Шотландия вырвала победу над Израилем 3
- 8 сентября 2021
- 00:08 Отбор ЧМ-2022. Дания забила пять безответных мячей Израилю, Шотландия обыграла Австрию
- 5 сентября 2021
- 00:04 Отбор ЧМ-2022. Дания минимально победила Фарерские острова, Израиль разгромил Австрию 1
- 2 сентября 2021
- 00:10 Отбор ЧМ-2022. Дания победила Шотландию, Австрия – Молдавию 1
- 28 марта 2021
- 23:43 Отбор ЧМ-2022. Польша разгромила Андорру, Израиль сыграл вничью с Шотландией
- 26 марта 2021
- 19:55 Монзуль и Фраппар – первые женщины-судьи, назначенные на матчи отбора ЧМ 1
- 00:41 Отбор ЧМ-2022. Италия победила Северную Ирландию, Испания сыграла вничью с Грецией и другие результаты 1
- 19 ноября 2019
- 00:43 Отбор Евро-2020. Испания разгромила Румынию и другие результаты группы F
- 16 ноября 2019
- 00:33 Отбор Евро-2020. Испания забила семь голов Мальте, шведы благодаря победе в Румынии вышли в финальную стадию
- 15 октября 2019
- 23:45 Отбор Евро-2020. Испания вырвала ничью у Швеции и досрочно вышла на Евро-2020 1
- 12 октября 2019
- 23:50 Отбор Евро-2020. Испания на 94 минуте упустила победу над Норвегией, Швеция разгромила Мальту
- 8 сентября 2019
- 23:45 Отбор ЧЕ-2020. Испания разгромила Фарерские острова, Швеция не сумела обыграть Норвегию 1
- 22:13 Рамос сравнялся с Касильясом по числу матчей за сборную Испании. Больше за испанцев не сыграл никто 1
- 10 июня 2019
- 23:38 Отбор Евро-2020. Испания разгромила Швецию и другие результаты
- 8 июня 2019
- 06:40 Рамос установил мировой рекорд по количеству побед за сборную 1
- 7 июня 2019
- 23:46 Отбор Евро-2020. Украина забила пять голов Сербии, Испания разгромила Фареры 23
- 21:14 Касорла сыграет за сборную Испании впервые за три с половиной года
- 17 мая 2019
- 13:34 Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года 2
- 27 марта 2019
- 00:46 Отбор ЧЕ-2020. Дубль Мораты помог Испании обыграть Мальту, Швеция упустила победу над Норвегией 2