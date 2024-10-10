10.10.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа C4, 3 тур
Лига наций, группа C4, 3 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Фарерские острова
Фарерские острова
3-2-3-2
23
Рейнатред
3
Давидсен
5
Эдмундссон
15
Фэре
16
Ватнхамар
20
Серенсен
19
Беньяминсен
10
Ватнхамар
10
Ольсен
13
Агнарссон
14
Эдмундссон
3-3-2-1-1
1
Чанчаревич
3
Ароян
4
Арутюнян
2
Мурадян
13
Оганесян
6
Иву
21
Тикнизян
23
Бичахчян
18
Арутюнян
10
Зелараян
17
Ранос
20
Серенсен
6
Юнсен
6
Юнсен
20
Серенсен
13
Агнарссон
7
Бьярталид
7
Бьярталид
13
Агнарссон
10
Ольсен
17
Юстинуссен
17
Юстинуссен
10
Ольсен
14
Эдмундссон
11
Кнудсен
11
Кнудсен
14
Эдмундссон
18
Арутюнян
7
Севикян
7
Севикян
18
Арутюнян
23
Бичахчян
14
Манвелян
14
Манвелян
23
Бичахчян
17
Ранос
18
Миранян
18
Миранян
17
Ранос
Остались в запасе
Фарерские острова
Армения
1
Маттиас Ламхауге
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
5
Арнбьорн Свенссон
АП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
20
Артак Дашян
АП
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Артур Серобян
ЛВ
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
1
Маттиас Ламхауге
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
5
Арнбьорн Свенссон
АП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
20
Артак Дашян
АП
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Артур Серобян
ЛВ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Фарерские острова - Армения
1
3
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
9
Нарушения
10
8
Офсайды
5
1
Количество передач
346
470
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
12
Смотреть прямую трансляцию матча Фарерские острова против Армении, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Фарерские острова – Армения
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fоnbet».
Источник: «Бомбардир»