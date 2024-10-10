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  • Фарерские острова – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

Фарерские острова – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

10 октября 2024, 20:35
Фарерские острова
10.10.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа C4, 3 тур
2 : 2
Завершен
Армения
37' Я. Беньяминсен 85' Й. Бьярталид
44' Л. Зелараян 90+3' Г. Манвелян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
23
Бардур Рейнатред
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
3
Вильорнур Давидсен
(К) ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
20
Ханус Серенсен
ПЗ
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
19
Янн Беньяминсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Вараздат Ароян
(К) ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
18
Ованес Арутюнян
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
5
Арнбьорн Свенссон
АП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
17
Адриан Юстинуссен
ЦФ
11
Петур Кнудсен
ЦФ
Армения
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Артур Серобян
ЛВ
20
Артак Дашян
АП
7
Эдгар Севикян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
18
Артур Миранян
ЦФ
3-2-3-2
23
Рейнатред
3
Давидсен
5
Эдмундссон
15
Фэре
16
Ватнхамар
20
Серенсен
19
Беньяминсен
10
Ватнхамар
10
Ольсен
13
Агнарссон
14
Эдмундссон
3-3-2-1-1
1
Чанчаревич
3
Ароян
4
Арутюнян
2
Мурадян
13
Оганесян
6
Иву
21
Тикнизян
23
Бичахчян
18
Арутюнян
10
Зелараян
17
Ранос
20
Серенсен
6
Юнсен
6
Юнсен
20
Серенсен
13
Агнарссон
7
Бьярталид
7
Бьярталид
13
Агнарссон
10
Ольсен
17
Юстинуссен
17
Юстинуссен
10
Ольсен
14
Эдмундссон
11
Кнудсен
11
Кнудсен
14
Эдмундссон
18
Арутюнян
7
Севикян
7
Севикян
18
Арутюнян
23
Бичахчян
14
Манвелян
14
Манвелян
23
Бичахчян
17
Ранос
18
Миранян
18
Миранян
17
Ранос
Остались в запасе
Фарерские острова
Армения
1
Маттиас Ламхауге
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
5
Арнбьорн Свенссон
АП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
20
Артак Дашян
АП
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Артур Серобян
ЛВ
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
1
Маттиас Ламхауге
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
5
Арнбьорн Свенссон
АП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
20
Артак Дашян
АП
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Артур Серобян
ЛВ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Фарерские острова - Армения
1
3
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
9
Нарушения
10
8
Офсайды
5
1
Количество передач
346
470
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
12

Смотреть прямую трансляцию матча Фарерские острова против Армении, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Фарерские острова – Армения

Фарерские острова – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Армения Фарерские острова
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