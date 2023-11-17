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    • Холанд травмировался в товарищеском матче сборной Норвегии

    Холанд травмировался в товарищеском матче сборной Норвегии

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил повреждение в товарищеском матче за сборную Норвегии против Фарерских островов (2:0).

    «Он слегка подвернул лодыжку, где он немного уязвим. Сразу стало очень больно, а потом все довольно быстро прошло. Посмотрим на следующий день, в каком он состоянии», – сказал врач сборной Норвегии Ола Санд.

    • Холанд вышел на поле после перерыва и получил травму за несколько минут до конца встречи.
    • Норвежец в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей за «Манчестер Сити», в которых отметился 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
    • 19 ноября сборная Норвегии проведет отборочный матч Евро-2024 в гостях с Шотландией.

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    Источник: TV2

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    17.11.2023 09:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +103093

      zigbert 17 ноября, 17:18

      Неприятно получать такие травмы в ничего не значащих матчах. Но может все обойдется.

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    • ...
      Рейтинг: +10

      sgtgbdjdnsvb 17 ноября, 10:32

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