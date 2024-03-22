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    • Отбор Евро-2024. Греция уничтожила Казахстан (5:0) и сыграет в финальном стыке с Грузией

    Отбор Евро-2024. Греция уничтожила Казахстан (5:0) и сыграет в финальном стыке с Грузией

    Сборная Казахстана не пробилась в групповой этап Евро-2024 через стыковые матчи.

    Команда Магомеда Адиева разгромно проиграла Греции со счетом 0:5.

    Четыре из пяти голов они пропустили еще в первом тайме.

    Греки разыграют путевку на чемпионат Европы с Грузией, которая была сильнее Люксембурга.

    Отбор ЧЕ-2024. Стыки. 1/2 финала

    Греция – Казахстан – 5:0 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бакасетас (с пенальти), 9; 2:0 – Пелкас, 15; 3:0 – Иоаннидис, 37; 4:0 – Курбелис, 40; 5:0 – Тапалов (в свои ворота), 85.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1711057615
    Большой счёт для Казахстана! Адиев оборону знает как ставить и тут ..
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    Romeo 123
    1711057738
    Сказка кончилась
    Ответить
    kirdykprishel
    1711059277
    Не получилось..Жаль.
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