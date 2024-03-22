Отбор Евро-2024. Греция уничтожила Казахстан (5:0) и сыграет в финальном стыке с Грузией

Сборная Казахстана не пробилась в групповой этап Евро-2024 через стыковые матчи.

Команда Магомеда Адиева разгромно проиграла Греции со счетом 0:5.

Четыре из пяти голов они пропустили еще в первом тайме.

Греки разыграют путевку на чемпионат Европы с Грузией, которая была сильнее Люксембурга.

Отбор ЧЕ-2024. Стыки. 1/2 финала

Греция – Казахстан – 5:0 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бакасетас (с пенальти), 9; 2:0 – Пелкас, 15; 3:0 – Иоаннидис, 37; 4:0 – Курбелис, 40; 5:0 – Тапалов (в свои ворота), 85.