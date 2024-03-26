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    • Винисиус: «Иногда крупные федерации и важные люди боятся что-то сделать в борьбе с расизмом»

    Винисиус: «Иногда крупные федерации и важные люди боятся что-то сделать в борьбе с расизмом»

    Нападающий «Реала» Винисиус высказался перед товарищеским матчем Испания – Бразилия, который будет посвящен борьбе с расизмом.

    «С каждым новым эпизодом все больше и больше людей меня оскорбляют, потому что думают, что я против Испании. Я не против Испании.

    Я против всех расистов, которые есть в мире, в том числе в Бразилии. Я против всех расистов и хочу равенства для всех. За последний год я встречался со многими людьми, которые хотят двигаться вперед, а также с теми, кто просто хочет услышать мои слова, но ничего не делать.

    Крупные федерации и важные люди могут помочь мне, но иногда они боятся что-то сделать. Я уже говорил, что всегда обращаюсь за помощью к ФИФА, УЕФА, КОНМБЕБОЛ, федерации футбола Бразилии. Это большие организации, которые могут внести свой вклад в борьбу с расизмом.

    Что касается Ла Лиги, то она совершенствуется, но ситуация в Испании не позволяет ей сделать столько же. Иногда мне бывает сложно говорить об этом. Ла Лига провела со мной несколько встреч, они хотят развиваться в этом смысле, но поскольку расизм здесь не является преступлением, для них это сложно.

    Но они пытаются измениться, а что касается игроков, то они всегда меня поддерживают. И я очень им благодарен. Их поддержка дает мне больше сил продолжать борьбу в интересах тех людей, кто страдает каждый день», – сказал Винисиус.

    • Матч пройдет сегодня и начнется в 23:30 мск.
    • Ранее Винисиуса неоднократно оскорбляли по расовому признаку в матчах Ла Лиги.

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    Источник: Marca

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