Эндрик забил 2 гола за Бразилию быстрее Пеле и Роналдо

Нападающий сборной Бразилии Эндрик забил гол на 50-й минуте гостевого товарищеского матча со сборной Испании (3:3), выйдя на замену в перерыве.

Для 17-летнего игрока «Палмейраса» это уже второй мяч за национальную команду. Несколькими днями ранее он забил единственный гол на 80-й минуте товарищеского матча Англия – Бразилия (0:1) после выхода на замену на 71-й минуте.

Эндрик дебютировал в национальной команде в ноябре, приняв участие в отборочных матчах чемпионата мира-2026 с Колумбией (1:2) и Аргентиной (0:1). В них он выходил на замену ближе к концу встреч.

Таким образом, Эндрику понадобилось всего 49 минут, чтобы забить два гола за сборную Бразилии. Для сравнения, у Пеле ушло на это 64 минуты, а у Роналдо – 529 минут.