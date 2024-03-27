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    Эндрик забил 2 гола за Бразилию быстрее Пеле и Роналдо

    Нападающий сборной Бразилии Эндрик забил гол на 50-й минуте гостевого товарищеского матча со сборной Испании (3:3), выйдя на замену в перерыве.

    Для 17-летнего игрока «Палмейраса» это уже второй мяч за национальную команду. Несколькими днями ранее он забил единственный гол на 80-й минуте товарищеского матча Англия – Бразилия (0:1) после выхода на замену на 71-й минуте.

    Эндрик дебютировал в национальной команде в ноябре, приняв участие в отборочных матчах чемпионата мира-2026 с Колумбией (1:2) и Аргентиной (0:1). В них он выходил на замену ближе к концу встреч.

    Таким образом, Эндрику понадобилось всего 49 минут, чтобы забить два гола за сборную Бразилии. Для сравнения, у Пеле ушло на это 64 минуты, а у Роналдо – 529 минут.

    • Эндрик уже подписал контракт с «Реалом», куда перейдет летом.
    • На взрослом уровне он дебютировал в составе «Палмейраса» в возрасте 16 лет в октябре 2022 года.

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    Источник: OK Diario

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