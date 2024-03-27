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    Бразилия отказалась играть матчи без VAR

    Президент Конфедерации бразильского футбола Эдналдо Родригес заявил, что сборная Бразилии больше не будет играть в матчах без VAR. Во вторник в гостевом товарищеском матче с Испанией (3:3) в ворота южноамериканской команды дважды назначали пенальти, которые реализовал Родри. При этом сами бразильцы сравняли счет на 90+6-й минуте с 11-метрового удара, который забил Лукас Пакета.

    Система VAR в матче не использовалась.

    «CBF проинформирует ФИФА, что не только на официальных матчах сборной Бразилии, но и в товарищеских обязательно должна использоваться система VAR. Футбол в Европе очень развит, но случившееся в важном матче оставляет желать лучшего.

    Конфедерация, в данном случае УЕФА, должна быть более требовательной. VAR никуда не денется. CBF использует VAR в сериях A, B, C, D, в женском футболе, в играх молодежек. Бразилия больше всех в мире использует VAR», – сказал Родригес.

    • Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
    • Возможность использования VAR была включена в правила игры в футбол 3 марта 2018 года.

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    Источник: Marca

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