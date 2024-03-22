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    • Отбор Евро-2024. Польша разнесла Эстонию, камбэк Украины и другие результаты стыков

    Отбор Евро-2024. Польша разнесла Эстонию, камбэк Украины и другие результаты стыков

    Завершились еще четыре полуфинальных стыка отборочного турнира Евро-2024.

    Далее прошли Исландия, Украина, Польша и Уэльс. Вылетели Израиль, Босния и Герцеговина, Эстония и Финляндия.

    Отбор ЧЕ-2024. Стыки. 1/2 финала

    Израиль – Исландия – 1:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – Захави (с пенальти), 31; 1:1 – Гюдмюндссон, 39; 1:2 – Траустасон, 42; 1:3 – Гюдмюндссон, 83; 1:4 – Гюдмюндссон, 87.

    Нереализованный пенальти: Захави, 80 – нет.

    Удаление: Ревиво, 73 – нет.

    Босния и Герцеговина – Украина – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Матвиенко (в свои ворота), 57; 1:1 – Яремчук, 85; 1:2 – Довбик, 88.

    Польша – Эстония – 5:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Франковски, 22; 2:0 – Зелински, 50; 3:0 – Пиотровски, 70; 4:0 – Метс (в свои ворота), 74; 5:0 – Шиманьски, 76; 5:1 – Веткал, 78.

    Удаление: нет – Паскочи, 27.

    Уэльс – Финляндия – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Брукс, 3; 2:0 – Уильямс, 38; 2:1 – Пукки, 45; 3:1 – Джонсон, 47; 4:1 – Джеймс, 86.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (2)
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    VVM1964
    1711059082
    Хитрые евреи специально вылетели чтобы не нагнетать ... )))
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    kirdykprishel
    1711059158
    Украина !
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