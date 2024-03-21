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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Уэльс - Финляндия
Уэльс - Финляндия: обзор матча 21 марта 2024
Уэльс
21.03.2024, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
4 : 1
Завершен
Финляндия
3'
Д. Брукс
38'
Н. Уильямс
47'
Б. Джонсон
86'
Д. Джеймс
45'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Финляндия
Желтая карточка
К. Мур
90'
+5
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Х. Уилсон
90'
87'
Замена
И. Нисканен
️️️️
Н. Алхо
ГОЛ! 4:1!
Д. Джеймс
86'
78'
Замена
Б. Каллман
️️️️
Й. Похьянпало
78'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Т. Пукки
Желтая карточка
К. Мефам
74'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Б. Джонсон
73'
73'
Замена
К. Кайринен
️️️️
Р. Шуллер
73'
Замена
О. Антман
️️️️
Р. Лод
68'
Желтая карточка
Д. Хаканс
Желтая карточка
Х. Уилсон
65'
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Брукс
61'
Желтая карточка
Д. Джеймс
54'
50'
Желтая карточка
М. Тенхо
ГОЛ! 3:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Д. Брукс
47'
45'
ГОЛ! 2:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Й. Похьянпало
ГОЛ! 2:0!
Н. Уильямс
Пас отдал
Х. Уилсон
38'
22'
Желтая карточка
Р. Лод
ГОЛ! 1:0!
Д. Брукс
Пас отдал
Х. Уилсон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
(К)
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
17
Джордан Джеймс
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Финляндия
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
22
Даниэль Хаканс
ЛВ
2
Матти Пелтола
ОП
6
Глен Камара
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Том Кинг
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
7
Чарли Сэвидж
ОП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
17
Рабби Матондо
ПВ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Лайам Каллен
ЦФ
23
Натан Бродхед
ЦФ
13
Киффер Мур
ЦФ
Финляндия
12
Вильями Синисало
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
3
Артту Хосконен
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
3
Ричард Йенсен
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
14
Каан Кайринен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
7
Оливер Антман
ЦФ
3-2-1-3
12
Уорд
5
Ампаду
6
Родон
2
Мефам
4
Дэвис
14
Робертс
17
Джеймс
11
Джонсон
7
Брукс
8
Уилсон
3-1-3-1-2
1
Градецки
17
Алхо
5
Тенхо
4
Иванов
2
Пелтола
6
Камара
11
Шуллер
8
Лод
22
Хаканс
10
Пукки
20
Похьянпало
11
Джонсон
20
Джеймс
20
Джеймс
11
Джонсон
8
Уилсон
23
Бродхед
23
Бродхед
8
Уилсон
7
Брукс
13
Мур
13
Мур
7
Брукс
11
Шуллер
14
Кайринен
14
Кайринен
11
Шуллер
10
Пукки
9
Йенсен
9
Йенсен
10
Пукки
17
Алхо
22
Нисканен
22
Нисканен
17
Алхо
20
Похьянпало
19
Каллман
19
Каллман
20
Похьянпало
8
Лод
7
Антман
7
Антман
8
Лод
Остались в запасе
Уэльс
Финляндия
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Том Кинг
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
7
Чарли Сэвидж
ОП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
17
Рабби Матондо
ПВ
10
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
12
Вильями Синисало
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
3
Артту Хосконен
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
3
Ричард Йенсен
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Том Кинг
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
7
Чарли Сэвидж
ОП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
17
Рабби Матондо
ПВ
10
Лайам Каллен
ЦФ
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
3
Артту Хосконен
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
3
Ричард Йенсен
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Уэльс - Финляндия
4
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
16
13
Офсайды
5
0
Количество передач
376
549
Сейвы
1
6
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Кардифф Сити
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