Роберт Пейдж
Тренер
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Пейдж
|Команда
|Уэльс
|Гражданство
|Уэльс
|Дата рождения
|3 сентября 1974
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Пейдж
|Команда
|Уэльс
|Гражданство
|Уэльс
|Дата рождения
|3 сентября 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Уэльс
|8
|0
|0
|8
|Дата
|Матч
|25.03.2023
|Хорватия
|0 : 0
|Уэльс
|28.03.2023
|Уэльс
|0 : 0
|Латвия
|16.06.2023
|Уэльс
|0 : 0
|Армения
|19.06.2023
|Турция
|0 : 0
|Уэльс
|11.09.2023
|Латвия
|0 : 0
|Уэльс
|15.10.2023
|Уэльс
|0 : 0
|Хорватия
|18.11.2023
|Армения
|0 : 0
|Уэльс
|21.11.2023
|Уэльс
|0 : 0
|Турция