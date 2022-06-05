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    Роберт Пейдж

    Тренер
    Имя Роберт
    Фамилия Пейдж
    Команда Уэльс
    Гражданство Уэльс
    Дата рождения 3 сентября 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уэльс 8 0 0 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.03.2023 Хорватия 0 : 0 Уэльс
    28.03.2023 Уэльс 0 : 0 Латвия
    16.06.2023 Уэльс 0 : 0 Армения
    19.06.2023 Турция 0 : 0 Уэльс
    11.09.2023 Латвия 0 : 0 Уэльс
    15.10.2023 Уэльс 0 : 0 Хорватия
    18.11.2023 Армения 0 : 0 Уэльс
    21.11.2023 Уэльс 0 : 0 Турция
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