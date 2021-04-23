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    Гиггзу предъявили обвинение в избиении двух женщин. Возглавлять Уэльс на Евро-2020 будет Пейдж

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз подозревается в избиении двух женщин. Королевская прокурорская служба предъявила валлийцу официальное обвинение.

    28 апреля Гиггз должен явиться в суд. По версии следствия, спортсмен причинил телесные повреждения одной женщине и нанес побои другой.

    • С осени Гиггз отстранен от обязанностей главного тренера сборной Уэльса. На Евро-2020 ею будет руководить Роберт Пейдж.
    • Одна из пострадавших – девушка Гиггза Кейт Гревилл.
    • Гиггз отрицает причастность к преступлению.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Reuters

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +278

      PahaSpartak 44 минуты назад

      Жена и тёща?

      0
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      Рейтинг: +2035

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Высылаем Вадика Евсеева.

      0
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      Рейтинг: +5596

      vladik12 2 часа назад

      БДСМ-вечеринка закончилась не так, как планировалось.

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