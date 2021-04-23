Гиггзу предъявили обвинение в избиении двух женщин. Возглавлять Уэльс на Евро-2020 будет Пейдж

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз подозревается в избиении двух женщин. Королевская прокурорская служба предъявила валлийцу официальное обвинение.
28 апреля Гиггз должен явиться в суд. По версии следствия, спортсмен причинил телесные повреждения одной женщине и нанес побои другой.
- С осени Гиггз отстранен от обязанностей главного тренера сборной Уэльса. На Евро-2020 ею будет руководить Роберт Пейдж.
- Одна из пострадавших – девушка Гиггза Кейт Гревилл.
- Гиггз отрицает причастность к преступлению.
Источник: Reuters