Гиггзу предъявили обвинение в избиении двух женщин. Возглавлять Уэльс на Евро-2020 будет Пейдж

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз подозревается в избиении двух женщин. Королевская прокурорская служба предъявила валлийцу официальное обвинение.

28 апреля Гиггз должен явиться в суд. По версии следствия, спортсмен причинил телесные повреждения одной женщине и нанес побои другой.