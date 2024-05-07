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Райан Гиггз
Райан Гиггз
Уэльс
29 ноября 1973 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Топ-10 лучших футболистов, игравших за один клуб
6 апреля
5
Хуммельс – третий самый возрастной автор гола в полуфинале ЛЧ
2024.05.07 23:45
Алаба – в одном чемпионстве от рекорда топ-5 лиг Европы
2024.05.05 14:14
1
Пепе установил новый рекорд ЛЧ
2024.02.22 01:10
1
Чарльтон стал лучшим игроком в истории «МЮ» по версии FourFourTwo, Роналду — 11-й
2023.10.24 08:51
С Гиггза сняли обвинения, из-за которых он ушел из сборной Уэльса перед ЧМ-2022
2023.07.18 14:32
Фото
Символическая сборная из игроков с наибольшим числом матчей в ЛЧ
2023.04.18 16:28
Рэшфорд стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги
2022.11.11 14:14
Салах повторил достижение Гиггза и Анри в Лиге чемпионов
2022.10.27 10:47
Кантона назвал двух игроков, которыми восхищается
2022.09.27 22:48
Стали известны детали жесткого обращения Гиггза с женщинами. Свою девушку он ударил головой, ее сестру – локтем
2022.08.09 15:59
Гиггз покинул пост главного тренера сборной Уэльса. Он не работал 1,5 года из-за обвинений в домашнем насилии
2022.06.20 23:27
1
Мане догнал Гиггза по голам в АПЛ
2022.04.20 12:01
Йылмаз стал третьим в списке самых возрастных авторов гола в плей-офф ЛЧ
2022.03.17 07:41
2
Эвра: «Лучший мой партнер? Люди ждут, что я назову Роналду или Руни, но я считаю таковым Гиггза»
2022.01.08 19:15
1
Модрич – самый возрастной игрок после Гиггза, отдавший голевую передачу в трех матчах ЛЧ подряд
2021.04.06 23:40
2
Ди Мария вышел на третье место по голевым пасам в ЛЧ. Больше только у Роналду и Месси
2020.12.10 10:46
1
Гиггз пропустит ближайшие матчи Уэльса из-за обвинений в насилии
2020.11.03 18:06
1
The Telegraph: Гиггз арестован по подозрению в нападении на свою девушку
2020.11.03 09:38
6
Фото
Блохин, Роналду, Роналдиньо и Анри номинированы на звание лучшего левого нападающего в истории
2020.10.19 22:16
6
Гиггз: «Мне тяжело признавать, как болельщику «Манчестер Юнайтед», но «Ливерпуль» проводит фантастический сезон»
2020.06.03 10:55
Гиггз – о конфликте Бекхэма и Фергюсона в 2002-м: «Дэвид переходил границы дозволенного»
2020.05.12 12:54
1
Фото
«Самая памятная дуэль в футболе. Оба были как звери». Евсеев вспомнил о противостоянии с Гиггзом
2020.04.19 18:37
8
Гиггз составил символическую сборную «Манчестер Юнайтед» и не включил в нее Роналду
2020.04.09 01:07
9
Гиггз: «Мне жаль Сульшера. Ему приходится отвечать на вопросы о Погба, который то покинет клуб, то травмирован, то еще где-то»
2020.01.03 18:29
1
Гиггз не разрешит Бэйлу играть в гольф во время Евро-2020
2019.12.02 17:47
1
Гиггз: «Дайте Сульшеру деньги, чтобы купить игроков. Уле нужно время»
2019.10.29 17:23
4
Гиггз: «Месси или Криштиану? Хотел бы сказать, что мой выбор – Роналду. Но Месси – гений»
2019.10.24 18:51
2
Гиггз: «Надо дать Сульшеру время. Ему не повезло работать в эпоху Клоппа и Гвардиолы»
2019.10.05 08:50
5
Ван Перси назвал лучших игроков, с которыми выступал в одной команде
2019.05.24 11:35
5
1
2
3
4
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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
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Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
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