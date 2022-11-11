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Райан Гиггз
Главные новости
01:03
Топ-10 самых популярных футболистов по запросам в Google за 2023 год
1
00:57
Примера. «Атлетико» победил «Жирону» (1:0) благодаря голу на 94-й минуте
00:30
«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»
1
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
1
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
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Все новости
00:47
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1) и остался на 4-м месте
13 марта
23:50
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23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
3
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
3
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
4
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
5
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
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Райан Гиггз
Тренер
Имя
Райан
Фамилия
Гиггз
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
29 ноября 1973
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Уэльс
2
1
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
24.03.2021
Бельгия
3 : 1
Уэльс
30.03.2021
Уэльс
1 : 0
Чехия
11 ноября 2022
14:14
Рэшфорд стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги
27 октября 2022
10:47
Салах повторил достижение Гиггза и Анри в Лиге чемпионов
27 сентября 2022
22:48
Кантона назвал двух игроков, которыми восхищается
9 августа 2022
15:59
Стали известны детали жесткого обращения Гиггза с женщинами. Свою девушку он ударил головой, ее сестру – локтем
20 июня 2022
23:27
Гиггз покинул пост главного тренера сборной Уэльса. Он не работал 1,5 года из-за обвинений в домашнем насилии
1
20 апреля 2022
12:01
Мане догнал Гиггза по голам в АПЛ
17 марта 2022
07:41
Йылмаз стал третьим в списке самых возрастных авторов гола в плей-офф ЛЧ
2
8 января 2022
19:15
Эвра: «Лучший мой партнер? Люди ждут, что я назову Роналду или Руни, но я считаю таковым Гиггза»
1
6 апреля 2021
23:40
Модрич – самый возрастной игрок после Гиггза, отдавший голевую передачу в трех матчах ЛЧ подряд
2
10 декабря 2020
10:46
Ди Мария вышел на третье место по голевым пасам в ЛЧ. Больше только у Роналду и Месси
1
3 ноября 2020
18:06
Гиггз пропустит ближайшие матчи Уэльса из-за обвинений в насилии
1
09:38
The Telegraph: Гиггз арестован по подозрению в нападении на свою девушку
7
19 октября 2020
22:16
Фото
Блохин, Роналду, Роналдиньо и Анри номинированы на звание лучшего левого нападающего в истории
6
3 июня 2020
10:55
Гиггз: «Мне тяжело признавать, как болельщику «Манчестер Юнайтед», но «Ливерпуль» проводит фантастический сезон»
12 мая 2020
12:54
Гиггз – о конфликте Бекхэма и Фергюсона в 2002-м: «Дэвид переходил границы дозволенного»
1
19 апреля 2020
18:37
Фото
«Самая памятная дуэль в футболе. Оба были как звери». Евсеев вспомнил о противостоянии с Гиггзом
8
9 апреля 2020
01:07
Гиггз составил символическую сборную «Манчестер Юнайтед» и не включил в нее Роналду
9
3 января 2020
18:29
Гиггз: «Мне жаль Сульшера. Ему приходится отвечать на вопросы о Погба, который то покинет клуб, то травмирован, то еще где-то»
1
2 декабря 2019
17:47
Гиггз не разрешит Бэйлу играть в гольф во время Евро-2020
1
29 октября 2019
17:23
Гиггз: «Дайте Сульшеру деньги, чтобы купить игроков. Уле нужно время»
4
24 октября 2019
18:51
Гиггз: «Месси или Криштиану? Хотел бы сказать, что мой выбор – Роналду. Но Месси – гений»
2
5 октября 2019
08:50
Гиггз: «Надо дать Сульшеру время. Ему не повезло работать в эпоху Клоппа и Гвардиолы»
5
24 мая 2019
11:35
Ван Перси назвал лучших игроков, с которыми выступал в одной команде
5
19 марта 2019
21:20
Гиггз: «Ветераны «МЮ» сыграли более 2 тысяч матчей за клуб. Но Златану, конечно, виднее»
4
12 марта 2019
16:13
Гиггз: «Роналду – лучший профессионал, с которым я играл»
18 февраля 2019
09:56
Гиггз поддержал назначение Сульшера постоянным тренером «Манчестер Юнайтед»
3
14 февраля 2019
14:41
Умер тренер молодежной команды «МЮ», воспитавший Гиггза, Бекхэма, Невиллов и Скоулза
2
24 января 2019
16:59
Гиггз: «Переход в «Ювентус» сделает Рэмзи лучше»
1
19 декабря 2018
20:16
The Times: Моуринью отказался работать с Гиггзом, поскольку валлиец состоял в отношениях с женой брата
8
2 ноября 2018
19:18
Гиггз – об уходе Рэмзи из «Арсенала»: «У Аарона не будет недостатка в предложениях»
1
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06.02.2019 01:30
Как дела у клуба, которым владеют звезды «МЮ»
Его называют «Ман Сити» низших дивизионов», а президент – фанатка «Ливерпуля».
6
11.06.2017 15:03
10 фильмов о футболе, которые обязан посмотреть каждый
«Бомбардир» вспоминает лучшие фильмы о футболе и футболистах, стараясь, чтобы в своеобразный рейтинг попали фильмы на любой вкус и цвет.
11
29.12.2016 14:00
Райан Стикс. Почему Гиггз будет плохим тренером и похоронит «Суонси»
Райан Гиггз может возглавить «Суонси». Работа валлийцу предстоит нелегкая – вытягивать «лебедей» из подвала турнирной таблицы. Тимофей Яценко не уверен, что такая задача Гиггзу под силу.
2
24.10.2016 23:00
Ренату Саншеш – лучший молодой футболист Европы. Фанаты ЦСКА хотят встретиться со Слуцким. Дайджест событий дня
Мисс «Лучшие ягодицы 2015» будет популяризировать Забиваку. Ренату Саншеш выиграл премию Golden Boy. Роман Широков может вернуться в футбол. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
07.08.2016 22:05
Погба возвращается в «МЮ». «Ростов» может остаться без спонсора. Дайджест событий дня
Бердыев выбирает между сборной и «Спартаком». «МЮ» выиграл Суперкубок Англии. ЦСКА одержал первую победу в чемпионате. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
8
02.07.2016 20:40
Мхитарян переходит в «МЮ». Семью Ракитича атаковали хулиганы. Дайджест событий дня
«Интер» и «Зенит» договариваются по четырем игрокам. Гиггз ушел из «Манчестер Юнайтед». Матчи чемпионата мира в России будет судить женщина. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
06.03.2016 14:35
Бест, Гиггз, Македа и другие яркие дебютанты «Манчестер Юнайтед»
«Я еще смог понять, когда он сделал это против «Мидтьюлланда» в четверг, но сделать это же во второй раз сложнее» – так Ван Гаал отреагировал на дубль Маркуса Рэшфорда в матче с «Арсеналом». «Бомбардир» вспоминает выпускников академии «МЮ» от Бобби Чарльтона до Джеймса Уилсона, которые начинали не хуже Рэшфорда.
1
28.02.2016 18:55
Дайте ван Гаалу поработать. Почему «МЮ» не нужен Моуринью
Критиковать «Манчестер Юнайтед» уже скучно. Даже мемы про философию ван Гаала потеряли популярность. Пока Моуринью приглядывается к «МЮ», голландец продолжает тренировать. «Бомбардир» объясняет, почему «красным дьяволам» нужно сохранить ван Гаала.
4
27.01.2016 23:45
Широков переходит в ЦСКА. Дайджест событий дня
Финал Кубка России пройдет в Казани. Гиггз отказывается работать с Моуринью. «Реал» предлагает Неймару огромную зарплату. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
30.12.2015 00:40
Дзагоева зовут в Англию. «Спартаку» понадобился Кокорин. Дайджест событий дня
«Манчестер Сити» готов сделать предложение по трансферу Месси. Мутко выступил против раскрытия зарплат футболистов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
14.12.2015 00:10
«Арсенал» договорился с Кокориным. Россия сыграет с Италией. Дайджест событий дня
В «Спартаке» поменяется один из тренеров. Озил может вернуться в «Реал». С Гиггзом контактировала «Валенсия». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
10.12.2015 21:00
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
В этом году Книга рекордов Гиннесса отпраздновала свое шестидесятилетие. «Бомбардир» предлагает проверить, насколько здорово вы разбираетесь в футбольных рекордах.
20
19.05.2016 17:16
Видео: великолепный гол Райана Гиггза в ворота «Блэкберна»
3 мая 1993 года 19-летний валлиец завалил потрясающий мяч прямым ударом со штрафного.
10.01.2016 22:12
Перемены к лучшему.
Нужны ли перемены "Красным дьяволам"?
2
10.12.2015 10:25
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
В этом году Книга рекордов Гиннесса отпраздновала свое шестидесятилетие. «Бомбардир» предлагает проверить, насколько здорово вы разбираетесь в футбольных рекордах.
19
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