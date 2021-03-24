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    Райан Гиггз - статистика

    Тренер
    Имя Райан
    Фамилия Гиггз
    Гражданство Уэльс
    Дата рождения 29 ноября 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уэльс 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.03.2021 Бельгия 3 : 1 Уэльс
    30.03.2021 Уэльс 1 : 0 Чехия
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