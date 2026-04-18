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Райан Гиггз
Материалы
Райан Гиггз - материалы
Уэльс
29 ноября 1973 (52)
Тренер
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Публикации
7 величайших футболистов «Манчестер Юнайтед», которые стали символами клуба
«МЮ» под руководством Фергюсона пережил золотую эпоху, воспитав поколение легенд.
18.04.2026 11:04
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Рейтинг самых титулованных футболистов в истории
Кто эти игроки, чьи трофейные комнаты ломятся от серебра и золота?
20.12.2025 11:37
Как дела у клуба, которым владеют звезды «МЮ»
Его называют «Ман Сити» низших дивизионов», а президент – фанатка «Ливерпуля».
06.02.2019 01:30
6
10 фильмов о футболе, которые обязан посмотреть каждый
«Бомбардир» вспоминает лучшие фильмы о футболе и футболистах, стараясь, чтобы в своеобразный рейтинг попали фильмы на любой вкус и цвет.
11.06.2017 15:03
11
Райан Стикс. Почему Гиггз будет плохим тренером и похоронит «Суонси»
Райан Гиггз может возглавить «Суонси». Работа валлийцу предстоит нелегкая – вытягивать «лебедей» из подвала турнирной таблицы. Тимофей Яценко не уверен, что такая задача Гиггзу под силу.
29.12.2016 14:00
2
Ренату Саншеш – лучший молодой футболист Европы. Фанаты ЦСКА хотят встретиться со Слуцким. Дайджест событий дня
Мисс «Лучшие ягодицы 2015» будет популяризировать Забиваку. Ренату Саншеш выиграл премию Golden Boy. Роман Широков может вернуться в футбол. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
24.10.2016 23:00
2
Погба возвращается в «МЮ». «Ростов» может остаться без спонсора. Дайджест событий дня
Бердыев выбирает между сборной и «Спартаком». «МЮ» выиграл Суперкубок Англии. ЦСКА одержал первую победу в чемпионате. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
07.08.2016 22:05
8
Мхитарян переходит в «МЮ». Семью Ракитича атаковали хулиганы. Дайджест событий дня
«Интер» и «Зенит» договариваются по четырем игрокам. Гиггз ушел из «Манчестер Юнайтед». Матчи чемпионата мира в России будет судить женщина. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
02.07.2016 20:40
Бест, Гиггз, Македа и другие яркие дебютанты «Манчестер Юнайтед»
«Я еще смог понять, когда он сделал это против «Мидтьюлланда» в четверг, но сделать это же во второй раз сложнее» – так Ван Гаал отреагировал на дубль Маркуса Рэшфорда в матче с «Арсеналом». «Бомбардир» вспоминает выпускников академии «МЮ» от Бобби Чарльтона до Джеймса Уилсона, которые начинали не хуже Рэшфорда.
06.03.2016 14:35
1
Дайте ван Гаалу поработать. Почему «МЮ» не нужен Моуринью
Критиковать «Манчестер Юнайтед» уже скучно. Даже мемы про философию ван Гаала потеряли популярность. Пока Моуринью приглядывается к «МЮ», голландец продолжает тренировать. «Бомбардир» объясняет, почему «красным дьяволам» нужно сохранить ван Гаала.
28.02.2016 18:55
4
Широков переходит в ЦСКА. Дайджест событий дня
Финал Кубка России пройдет в Казани. Гиггз отказывается работать с Моуринью. «Реал» предлагает Неймару огромную зарплату. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
27.01.2016 23:45
6
Перемены к лучшему.
Нужны ли перемены "Красным дьяволам"?
10.01.2016 22:12
2
Дзагоева зовут в Англию. «Спартаку» понадобился Кокорин. Дайджест событий дня
«Манчестер Сити» готов сделать предложение по трансферу Месси. Мутко выступил против раскрытия зарплат футболистов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
30.12.2015 00:40
3
«Арсенал» договорился с Кокориным. Россия сыграет с Италией. Дайджест событий дня
В «Спартаке» поменяется один из тренеров. Озил может вернуться в «Реал». С Гиггзом контактировала «Валенсия». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
14.12.2015 00:10
3
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
В этом году Книга рекордов Гиннесса отпраздновала свое шестидесятилетие. «Бомбардир» предлагает проверить, насколько здорово вы разбираетесь в футбольных рекордах.
10.12.2015 21:00
20
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