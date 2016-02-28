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Дайте ван Гаалу поработать. Почему «МЮ» не нужен Моуринью

Провальные трансферы

Трофеев на "Олд Траффорд" не видели давно. "МЮ" старается зацепиться за зону Лиги Европы, параллельно разбрасываясь миллионами на не совсем логичные трансферы. Последние примеры: 60 миллионов за игрока "Лацио" Фелипе Андерсона. Парня, безусловно, талантливого, но не стоящего таких денег. Или те же деньги за 18-летнего Ренату Санчеса, проводящего первый сезон во взрослом футболе. Лекала, по которым собирается играть ван Гаал, сейчас понятны только ему самому. И подбор футболистов на трансферном рынке пока также вызывает кучу вопросов.

"Не думаю, что в ближайшее время "МЮ" станет играть лучше, но в этом, прежде всего вина Мойеса, а не ван Гаала, - анализирует Оуэн Харгривз. - Клубу пора взять ответственность за трансферную политику. Лучшие игроки больше не идут в "МЮ", а предпочитают перейти в "Сити", "Челси" или "Арсенал". "МЮ" нужно спросить себя: "Куда мы движемся? В какой футбол хотим играть? Какова наша философия?". Нужно определиться и уже потом начинать приобретать соответствующих игроков". Думаю, по игре команда заслуживает то пятое место, которое занимает сейчас в АПЛ".

Действительно, пока в "МЮ" не прижились ни Швайнштайгер, ни Дармиан, ни Депай, ни другие многомиллионные новички, подписанные при ван Гаале и нынешнем спортивном директоре Эде Вудворде. Однако даже из этой ситуации Луи умудрился извлечь свою выгоду.

Дорогу молодым

Пока миллионеры обживаются на скамейке запасных, в основе команды все чаще появляются молодые воспитанники. Голландец обожает работать с талантливыми юниорами. Много раз было сказано, что именно Луи дал дорогу в большой футбол Хави, Пуйолю, Иньесте, Клюйверту, Мюллеру, Алабе и многим другим. Сейчас в основе "Юнайтед" раскрылся Джесси Лингард, на левом фланге обороны вдруг возник Бортвик-Джексон. В недавнем матче Лиги Европы с "Мидтьюлландом" дублем отметился дебютант команды 18-летний Маркус Рашфорд. На протяжении всей своей истории "красные дьяволы" гордились собственной молодежью – Рой Кин, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Дэвид Бекхэм и многие другие прошли школу "Юнайтед" и стали одними из лучших в мире.

Трибуны "Олд Траффорд" (пока) готовы прощать неважные результаты, если на поле свои парни. Ван Гаалу дают шанс интегрировать новое поколение молодых футболистов в большой футбол, и руководство понимает, что сиюминутного результата "детки ван Гаала" не дадут.

18-летний резервист спасает Ван Гаала от очередного увольнения

Травмы

Из поломанных игроков "Юнайтед" можно собрать полуторный состав, с которым вполне можно бороться за Лигу чемпионов. На данный момент травмированы 16(!) игроков. Руни, Шоу, Феллаини, Швайнштайгер, Де Хеа, Смоллинг – далеко не полный список. Виной тому провальная работа медицинской бригады, тотальное невезение. Однако факт в том, что главный тренер, не способный использовать большую часть игроков основы в ротации, в любом случае не даст нужного результата. Одно дело, когда отсутствуют несколько игроков основы, и совсем другое, когда из травмированных можно собрать полноценную команду, которая будет сильнее футболистов, выходящих на поле.

Команда на долгие годы

Как бы кто ни воспринимал такой ход событий, но ван Гаал сейчас строит новую команду. Принципы игры будущего "Манчестер Юнайтед" радикально отличаются от тех, что были при сэре Алексе Фергюсоне. Перестроить систему, которая складывалась более 25-ти лет, очень сложно, и на это требуется не один сезон. Ко всему прочему, даже сам Фергюсон в свое время стоял на грани увольнения, однако руководство "Манчестер Юнайтед" давало ему шанс за шансом, и спустя годы получило отдачу.

Примерно той же позиции придерживается и Дэвид Бекхэм: "Как болельщик "Манчестер Юнайтед", я всегда надеялся, что мы избежим резкого спада, но это было неизбежно. Уход тренера всегда сильно влияет на команду, а тут еще ушли такие игроки, как Кин и Скоулз. Гиггз перестал выходить на поле и стал помощником тренера. Команда потеряла сразу несколько ярких личностей, клуб также покинул Дэвид Гилл, а все они были неотъемлемыми частями "Манчестер Юнайтед". В последние годы мы добились такого колоссального успеха, что если команда не выигрывала какой-то трофей в течение одного-двух сезонов, люди начинали говорить о кризисе".

Происходящее сейчас в "Юнайтед" больше напоминает неразбериху на рынке, нежели четко выстроенную клубную систему. Однако если до окончания сезона Луи удастся претворить этот хаос в хорошо выстроенную модель игры, можно будет заявить, что это гениальный тренер, за годы не растерявший своей квалификации. Пока же складывается впечатление, что ван Гаал все еще живет в прошлом веке и не воспринимает изменений, произошедших в современном футболе за последние десятилетия.

"Ты слишком умный или такой тупой, раз задаешь эти вопросы?". Ван Гаал против журналистов

Проблемы воспитания. 10 игроков, которых сделал "Манчестер Юнайтед"

[cr]

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Руни Уэйн Дармиан Маттео Шоу Люк Рэшфорд Маркус Моуринью Жозе ван Гаал Луи Гиггз Райан
Комментарии (4)
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Igorello97
1456662135
Моуриньо будет играть автобусом. Не хочу чтобы МЮ был автобусом.
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SchwarzGelben BVB
1456692166
Название статьи "Дайте ван Гаалу поработать. Почему «МЮ» не нужен Моуринью" Вся информация по ван Гаалу, автор, и Почему же "МЮ" не нужен Моуриньо? Может стоить дополнить статью и урезать название?
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Davi_
1456945505
Рой Кин не воспитанник МЮ.
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NoN141
1463499500
Ужасно он работает что-то. и второй вопрос, почему не нужен Моуринью то?
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