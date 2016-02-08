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    «Ты слишком умный или такой тупой, раз задаешь эти вопросы?». Ван Гаал против журналистов


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    08.02.2016 18:30
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» продолжает сражаться с английской прессой. Если раньше его критиковали за плохие результаты и игру, то теперь журналисты троллят Луи ван Гаала слухами о Жозе Моуринью. «Бомбардир» записал хронику словесной войны.

    "Не существует журналиста, который бы разбирался в футболе лучше меня"

    Бэкграунд: матч Кубка УЕФА между "АЗ" и "Ньюкаслом"

    Слова:

    Мистер ван Гаал, что вы думаете про вопросы журналистов? - начал репортер.

    Знаете, вопросы сегодня лучше, - начал тренер. - Может быть, потому что это матч Кубка УЕФА. Советы журналистам на тему того, как лучше общаться со мной? Нужно спрашивать "почему", а не выдвигать свои теории. Когда журналист делает это, то думает, что разбирается в футболе не хуже меня. Быть тренером - искусство.

    Работа журналиста - тоже искусство...

    У каждого свое место.

    Нет журналиста, который разбирается в футболе так же как и вы?

    Нет, он не существует.

    "Фриц, как ты смеешь говорить такое?!"

    Бэкграунд: спорное судейство в матче между "АЗ" и "Аяксом"

    Слова:

    Вы не можете сказать, что судьи были благосклонны к вам в Алкмаре… - не договорил журналист.

    Гол отменили. Фриц, как ты можешь об этом говорить? А что насчет Хунтелара, который оттолкнул Ялинса и добрался до мяча?

    Я могу сам решить то, что мне говорить.

    Хорошо, тогда я могу решить, что больше не буду тебе отвечать. Я отвечаю и злюсь, хотя говорю факты.

    Но разве ошибки были не в пользу обеих команд?

    Нет, не в пользу. Это замечание того, кто вообще не несет никакой ответственности. Человека, который развалился в кресле и говорит: "Ах, какой у нас матч! Да он ничего не значит".

    Это не так.

    Так, ведь ты ни за что не отвечаешь.

    Могу я думать за себя?

    Есть ли вопросы по игре, - попытался остудить пыл пресс-атташе.

    Довольны? Вы снова насладились шоу! - еще больше вспылил Ван Гаал.

    Луи, то есть мы все ошибаемся? - бросил журналист напоследок.

    "АЗ" должен стать сильнее, иначе решения всегда будут приниматься в пользу топ-клуба. У меня есть больше пяти примеров, посмотрите по телевизору. А Фриц пусть комментирует.

    "Теперь я засранец, опять авторитарный засранец"

    Бэкграунд: матч между "АЗ" и "Аяксом"

    Слова:

    Ты тупой, Тед ван Леувен? Ты действительно такой тупой? Разве я не говорил, что должен защищать интересы "Аякса"? Разве я не говорил о существующих договоренностях с игроками?

    Да.

    Тогда почему ты задаешь эти вопросы? Это я шибко умный или ты такой тупой? Разве я не объяснил все вежливо? Теперь я засранец, опять авторитарный засранец. Но вопросы-то тупые от Криса и тебя.

    "Почему вы меня долго допрашиваете?"

    Бэкграунд: матч "АЗ" и "Гронингена"

    Слова:

    Давайте поговорим о первых 15 минутах, когда "АЗ" играл очень хорошо, - сказал журналист.

    Это подробное интервью после игры? Рона Янса вы тоже долго допрашивали? Вы считаете это нормальным? Сколько я тут уже стою?

    Минут 6-7.

    Вы столько же допрашивали Янса?

    Не сегодня, но иногда я и ему задаю много вопросов. Вы хотите прекратить интервью?

    Да, я так думаю. На пресс-конференции у вас будет еще один шанс.

    "То есть просто откажетесь от меня?"

    Бэкграунд: участие в аналитической программе на голландском ТВ

    Слова:

    В ближайшие дни продолжится футбольная лихорадка. Анализировать матчи будут Вим Киефт и Марк ван Хинтум.

    Чего?

    Что значит чего?

    Чего?

    Мы продолжим наш анализ с Вимом Киефтом и Марком ванн Хинтумом…

    А Луи ван Гаал, значит, больше не анализирует?

    Я думал, что вы заняты…

    Занят? У меня нет никаких обязательств перед "АЗ". Я полностью готов, "АЗ" - победитель чемпионата. Я могу проанализировать игру соперников для следующего сезона. А теперь сюда явятся Киефт и ван Хинтум? Я весь сезон с вами работаю и сейчас слышу "до свидания"? То есть просто откажетесь от меня?

    Мы весь год работали с вами, а теперь мне бы хотелось узнать мнение других.

    Последние игры сезона всем интересны. А мне теперь смотреть футбол по телевизору? Киефт и ван Хинтум хорошие варианты? Тогда хорошего вечера и до свидания.

    "Журналисты меня увольняли уже три раза, но я все еще тренер "МЮ"

    Бэкграунд: поражение "Манчестер Юнайтед" в матче с "Сандерлендом"

    Слова:

    Не думаю, что я должен обсуждать это, - сказал ван Гаал. - Журналисты сами сочиняют свои истории, а мне потом приходится их комментировать. Но я не стану этого делать. Можете писать и дальше, хотя это ужасно и отвратительно. Журналисты меня увольняли уже три раза, но я все еще тренер "МЮ" и должен ходить на пресс-конференции. Часто мне задают вопросы в неуважительной манере, но я всегда честен. Мне больше нельзя проигрывать, иначе меня уволят в четвертый раз.

    "Клуб не обязан стрелять в меня – я могу сделать это сам"

    Бэкграунд: Неудача "МЮ" в матче со "Сток Сити"

    Слова:

    Мы уступили в четвертой игре, поэтому нужно подождать и посмотреть. Клуб не обязан стрелять в меня или увольнять – иногда я делаю это самостоятельно.

    "Не я критиковал Руни, а ты, толстяк"

    Бэкграунд: ван Гаал в очередной раз услышал вопрос об игре Руни

    Слова:

    Я не буду отвечать на вопросы об игре Уэйна Руни. Не я его критиковал, а вы, - вскочил Ван Гаал и направился к выходу. Вдруг тренер остановился и указал пальцем на корреспондента Нила Кастиса. - И ты, толстяк, тоже.

    "Мы больше атаковали и соответственно побеждали. Но это понимает даже моя мама и бабушка"

    Бэкграунд: Ван Гаал старался объяснить череду неудач

    Слова:

    Я разделяю чувства болельщиков. Конечно, у них есть свое собственное мнение, но я думаю, что они находятся под влиянием Пола Скоулза и всей критики, которая вылилась на команду в СМИ. Кроме того, они должны проанализировать игру и понять, что атаковать весь матч не есть хорошо. Болельщики хотят, чтобы мы больше атаковали и соответственно побеждали. Но это понимает даже моя мама и бабушка.

    "Вы уволены. Теперь посмотрите на реакцию своей семьи"

    Бэкграунд: еще один вопрос о Жозе Моуринью в "МЮ"

    Слова:

    Вы, как я понимаю, беседовали об этом с Эдом Вудвордом (исполнительный директор - Bombardir.ru)? – переспросил ван Гаал.

    Клуб опровергает информацию об увольнении, - ответил журналист.

    – Клуб опровергает? Я вообще не понимаю, почему руководство должно что-то опровергать. Почему они должны опровергать истории, которые вы сами придумываете? Окей, вы не говорили ни с Вудвордом, ни с Глейзерами, а значит всю эту историю вы выдумали сами. Таким образом, я не должен отвечать на ваш вопрос. А давайте я сейчас скажу, что вы будете завтра уволены. Как там вас зовут? Я буду кричать ваше имя на каждом углу, выясню, есть ли у вас жена, дети, племянники или кто-то еще. Как думаете, им это понравится?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Four Four Two
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 февраля 2016, 14:25

      Черчесов и по жестче задвигал в гостях ))

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      Рейтинг: +40

      hikakin 9 февраля 2016, 04:28

      Эд Вудворд - исп. директор МЮ

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