Родри назвал единственного игрока, который может сравниться с Месси и Роналду

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри восхитился партнером Эрлингом Холандом.
«Самый решающий игрок в мире с точки зрения статистики – Эрлинг Холанд.
Он единственный игрок, кто может сравниться с Лео Месси и Криштиану Роналду.
Холанд еще очень молод и пробудет на этом уровне много лет», – сказал Родри.
- 24-летний норвежец – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).
- В 114 матчах за «Сити» Холанд забил 105 голов, сделал 14 ассистов.
- В 37 матчах за Норвегию у Эрлинга 34 мяча.
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