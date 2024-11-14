Родри назвал единственного игрока, который может сравниться с Месси и Роналду

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри восхитился партнером Эрлингом Холандом.

«Самый решающий игрок в мире с точки зрения статистики – Эрлинг Холанд.

Он единственный игрок, кто может сравниться с Лео Месси и Криштиану Роналду.

Холанд еще очень молод и пробудет на этом уровне много лет», – сказал Родри.

24-летний норвежец – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).

В 114 матчах за «Сити» Холанд забил 105 голов, сделал 14 ассистов.

В 37 матчах за Норвегию у Эрлинга 34 мяча.

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