Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Родри назвал единственного игрока, который может сравниться с Месси и Роналду

    Родри назвал единственного игрока, который может сравниться с Месси и Роналду

    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри восхитился партнером Эрлингом Холандом.

    «Самый решающий игрок в мире с точки зрения статистики – Эрлинг Холанд.

    Он единственный игрок, кто может сравниться с Лео Месси и Криштиану Роналду.

    Холанд еще очень молод и пробудет на этом уровне много лет», – сказал Родри.

    • 24-летний норвежец – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).
    • В 114 матчах за «Сити» Холанд забил 105 голов, сделал 14 ассистов.
    • В 37 матчах за Норвегию у Эрлинга 34 мяча.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Начо сказал, кто больше заслужил «Золотой мяч» – Родри или Винисиус 2
    Родри – о неприезде «Реала» на вручение «Золотого мяча»: «Я бы так не поступил»
    France Football раскрыл, на сколько баллов Родри опередил Винисиуса в голосовании за обладателя «Золотого мяча» 2
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:55
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    slavа0508
    1731601202
    Сравняются и перегонят . спортивная медицина идет вперёд а помогает быстрей восстанавливаться . быть более выносливым . играй Пеле во времена Мессии он бы на 100% достиг бы ещё большего чем достиг ...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 