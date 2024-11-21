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    • Тренер сборной России назвал условие для вызова Дугласа Сантоса

    Тренер сборной России назвал условие для вызова Дугласа Сантоса

    Тренер сборной России Николай Писарев высказался о потенциальном приглашении Дугласа Сантоса в национальную команду.

    – Увидим ли мы дебют Дугласа Сантоса?

    – Карпин четко дал понять, что сборная ни для кого не закрыта. Кто обладает правами и возможностью играть. Не только российский паспорт, но и футбольное гражданство должно быть оформлено.

    Если это лучший на этой позиции футболист, то он может быть вызван. Если Валерий Георгиевич увидит, что на этой позиции он лучше, то, конечно, Сантос получит вызов.

    • Президент РФ Владимир Путин присвоил Сантосу гражданство 21 октября.
    • Через 4 дня зенитовец получил российский паспорт.
    • Дуглас в клубе с лета 2019 года и является капитаном.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2024 23:31
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    Комментарии (1)
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    BRO_football
    1732223866
    "Карпин четко дал понять, что сборная ни для кого не закрыта". В то же время Дзюба...
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