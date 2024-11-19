Представитель Батракова: «Гвардиола точно заинтересовался бы Алексеем»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, видит игрока в «Манчестер Сити».

«Вижу его в «Манчестер Сити». И не потому, что это «Сити», а потому что это Гвардиола. Пеп точно заинтересовался бы Батраковым, и у него он 100% заиграл бы хорошо», – сказал Кузьмичев.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сказал, что клуб договорился о продлении контракта с Батраковым на улучшенных условиях.

19-летний полузащитник провел за клуб в этом сезоне 19 матчей, забил 11 голов, отдал 8 передач.

Батраков – воспитанник «Локомотива».

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE