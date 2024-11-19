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    • Представитель Батракова: «Гвардиола точно заинтересовался бы Алексеем»

    Представитель Батракова: «Гвардиола точно заинтересовался бы Алексеем»

    Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, видит игрока в «Манчестер Сити».

    «Вижу его в «Манчестер Сити». И не потому, что это «Сити», а потому что это Гвардиола. Пеп точно заинтересовался бы Батраковым, и у него он 100% заиграл бы хорошо», – сказал Кузьмичев.

    • Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сказал, что клуб договорился о продлении контракта с Батраковым на улучшенных условиях.
    • 19-летний полузащитник провел за клуб в этом сезоне 19 матчей, забил 11 голов, отдал 8 передач.
    • Батраков – воспитанник «Локомотива».

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    Источник: Metaratings

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    19.11.2024 14:06
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    Комментарии (2)
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    Питерский князь
    1732016309
    Пез*ец. Больные люди. А может Пеп из-за Батракова будет Лохомотив тренировать?
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    subbotaspartak
    1732020850
    Пеп точно заинтересовался БЫ Батраковым,.. в чём "бы"?
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