Аморим: «МЮ» – самый большой английский клуб»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о месте клуба в системе английского футбола.

«Мы – «Манчестер Юнайтед». Это самый большой клуб в Англии.

История должна вдохновлять нас, поэтому я хочу сделать что-то особенное в этом особом клубе. Мы должны помнить об этом, даже если прошло много времени с тех пор, как мы выигрывали Премьер-лигу. Нужно попытаться выиграть снова», – сказал Аморим.

Португалец пришел из «Спортинга».

Аморим сменил Эрика тен Хага.

«МЮ» не брал АПЛ с 2013 года.

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