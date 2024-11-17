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    Аморим: «МЮ» – самый большой английский клуб»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о месте клуба в системе английского футбола.

    «Мы – «Манчестер Юнайтед». Это самый большой клуб в Англии.

    История должна вдохновлять нас, поэтому я хочу сделать что-то особенное в этом особом клубе. Мы должны помнить об этом, даже если прошло много времени с тех пор, как мы выигрывали Премьер-лигу. Нужно попытаться выиграть снова», – сказал Аморим.

    • Португалец пришел из «Спортинга».
    • Аморим сменил Эрика тен Хага.
    • «МЮ» не брал АПЛ с 2013 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    17.11.2024 11:33
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    Комментарии (2)
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    рылы
    1731836107
    во, запел. примерно как тедеска, ваноли, рыжий, станкович. а по факту цвета те же, и место такое же, где-то в середине таблицы. гы-гы!
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    Питерский князь
    1731839519
    Надо было пригласить Абаскаля. Сразу бы чемпионами стали. :))))))))
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