Писарев рассказал, при каких условиях Дзюба вернется в сборную России

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что возвращение Артема Дзюбы в национальную команду все еще возможно.
– Теоретически Дзюба может в сборной оказаться?
– Вы слушайте интервью главного тренера. Он говорит, что ни для кого дверь не закрыта.
– Кроме Дзюбы…
– Да почему? И Дзюба может теоретически попасть.
– Вы наверняка обсуждали эту тему. Карпин не пустит Дзюбу в сборную?
– На данный момент мы считаем, что есть нападающие сильнее.
– Есть и возрастной ценз.
– Необязательно. Нет такого, что как 30 лет, то все. Это не регламент. Это сейчас так есть.
Завтра, условно, играем с Аргентиной или другой топовой сборной, то, конечно, будем думать, что нужно вызвать всех лучших. Будет самый сильный состав. Сейчас мы подходим избирательно.
Я от Карпина ни разу не слышал, что для кого‑то дверь в сборную закрыта. По возрастному вопросу цензу, по каким‑то личным мотивам… Сборная открыта для всех, но они должны соответствовать этому статусу.
- Дзюбы не было в национальной команде с 2021 года.
- Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
- Сейчас 36-летний форвард «Акрона» делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
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