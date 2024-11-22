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    • Писарев рассказал, при каких условиях Дзюба вернется в сборную России

    Писарев рассказал, при каких условиях Дзюба вернется в сборную России

    Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что возвращение Артема Дзюбы в национальную команду все еще возможно.

    – Теоретически Дзюба может в сборной оказаться?

    – Вы слушайте интервью главного тренера. Он говорит, что ни для кого дверь не закрыта.

    – Кроме Дзюбы…

    – Да почему? И Дзюба может теоретически попасть.

    – Вы наверняка обсуждали эту тему. Карпин не пустит Дзюбу в сборную?

    – На данный момент мы считаем, что есть нападающие сильнее.

    – Есть и возрастной ценз.

    – Необязательно. Нет такого, что как 30 лет, то все. Это не регламент. Это сейчас так есть.

    Завтра, условно, играем с Аргентиной или другой топовой сборной, то, конечно, будем думать, что нужно вызвать всех лучших. Будет самый сильный состав. Сейчас мы подходим избирательно.

    Я от Карпина ни разу не слышал, что для кого‑то дверь в сборную закрыта. По возрастному вопросу цензу, по каким‑то личным мотивам… Сборная открыта для всех, но они должны соответствовать этому статусу.

    • Дзюбы не было в национальной команде с 2021 года.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний форвард «Акрона» делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    qwertyйцукен
    1732228705
    И Дзюба может теоретически попасть.==== Да просто Зюба должон прощения спрсить у Карпина.Сказать ему --Прости дядька засранца. Зюбе ж надо рекорд по голам за сборную..Ради этого - скажет.Гы гы
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    R_a_i_n
    1732254887
    Зюба идёт на йух!
    Ответить
    Борис34684
    1732257410
    Пора бы уже закрыть эту тему.
    Ответить
    sochi-2013
    1732263846
    Карпин прям упивается своим " величием". Мелкая, завистливая, злобная шавка.
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    Валя Ромашина
    1732264121
    Этого старичка давно пора на пенсию . Пока Россия играет только с пингвинами надо давать возможность проявить себя молодым
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